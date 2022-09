Kad je Brad sreo Angie i svi ostali: Ljubavni trokuti slavnih koji su šokirali javnost

The Weeknd i Bella Hadid imali su "on and off" vezu u kojoj su malo prekidali, malo se mirili, a 2016. godine odlučili su ponovno raskinuti zbog pretrpanih rasporeda. The Weeknd je tada počeo promovirati svoj novi album, Starboy, a njih dvoje su se ponovno susreli na pisti tijekom modne revije Victoria's Secret 2016. Ubrzo nakon toga objavljeno je da je The Weeknd počeo izlaziti sa Selenom Gomez, a Hadid se navodno osjećala "izdanom". No, ubrzo je prekinuo i s Gomez.