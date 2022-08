Znaš li kako omiljene svjetske face izgledaju iz profila? Razlika u njihovu izgledu je golema

Cara Delevingne je najplaćenija britanska manekenka svijeta, a okušala se i u glumi. Ova neobična, ali nedvojbeno lijepa dama može se pohvaliti ekscentričnim stilom i atipičnim crtama lica, a koje posebno dolaze do izražaja kada ju gledamo iz profila. Tada svakako možemo uočiti kako zanimljivost nečijeg izraza ne proizlazi iz savršene simetrije lica već iz nesavršenosti. Cara tako iz profila izgleda znatno "nepravilnije" no kada ju se gleda "en face", ali to nimalo ne umanjuje njezin uspjeh u svijetu modelinga, što je krunski dokaz da besprijekorna ljepota i klasične crte lica više nisu na cijeni koliko su nekoć bile.