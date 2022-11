Hrabri i nezaustavljivi: Ovi celebovi otvoreno su progovorili o svojoj borbi s rakom

Pobjednici u stvarnom životu

Rak je bolest koja ne bira - napada one mlađe i one starije, žene i muškarce, bogate i siromašne, obične ljude, ali i slavne osobe - tu zaista nema pravila. A mnogi glumci, pjevači i druge poznate osobe susrele su se s ovom opakom bolesti koja dolazi u mnogim oblicima, ali su hrabro odlučili progovoriti o tome i potaknuti druge da se redovito kontroliraju i idu na preglede. Nekima od njih rak je dijagnosticiran čak nekoliko puta, no nisu se dali i svoju su bolest iskoristili kao priliku da i drugima otvore oči i pomognu im pri prepoznavanju simptoma. Od Hugha Jackmana do Jane Fonde, izdvojile smo neke slavne osobe koje su pobijedile rak i hrabro progovorile o svojoj borbi.