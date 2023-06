Holivudski dvojnici: Slavne zvijezde koje povezuje nevjerojatna fizička sličnost

Glumica Zooey Deschanel jednom je prilikom otkrila je kako joj je užasno išlo na živce to što ju stalno zamjenjuju s pjevačicom Katy Perry, no s vremenom se priviknula, s obzirom na to da si njih dvije doista sliče. I jedna i druga imaju bljedoliku put, velike plave oči i tamnu boju kose, a kad su jedna uz drugu uistinu izgledaju kao da su si sestre.