Trendseterice s nestrpljenjem iščekuju drugu sezonu serije koja prati živote glavnih junakinja Seksa i grada, a ovih dana objavljene su i fotografije sa snimanja novih epizoda And Just like that. Glavne junakinje sada su zrele žene u svojim 50-ima, mnogo toga se kod njih promijenilo od doba Seksa i grada, no nikako i stil. Serija koja je obilovala fantastičnim odjevnim kombinacijama njujorške četvorke, nastavlja se u istom tonu. Bit će tu svakako kombinacija za pamćenje.



Ima tu svega, no najviše oduševljava ekscentrični stil Carrie Bradshaw koji je uvijek, slikovito rečeno hod po žici - pa je tanka linija između onog što neki smatraju genijalnošću, a drugi totalnim promašajem. Ni same ne znamo u koju bismo kategoriju svrstale clutch torbicu u obliku goluba koju će Carrie nositi u seriji. Da, dobro si čula, njujorška kolumnistica koja se u međuvremenu "prebacila" na Internet pa dominira Instagramom i kraljica je podcasta, isfurala je goluba pod pazuhom, a na nozi zlatnu torbicu koja izgleda kao šminkerska futrola za uređaj za praćenje. No, da ne opisujemo, slike govore više od tisuću riječi. U nastavku pogledaj prve outfite sa snimanja druge sezone serije And Just Like That koju s nestrpljenjem iščekujemo!