Što su starije, to su ljepše: 10 slavnih žena iznad 50 kojima godine baš dobro stoje

Ljepotice u zreloj dobi

Da žena može izgledati fantastično i nevjerojatno lijepo bez obzira na godine, uvjerile smo se mnogo puta. Od same dobi puno je važnije da se žena osjeća dobro i ugodno u vlastitoj koži. Brojne slavne dame iznad 50 svojim nam primjerom pokazuju da i žene u zrelijoj dobi mogu biti prave ljepotice te izgledati nevjerojatno graciozno. One brinu o sebi i svom zdravlju, a to se pozitivno odražava i na njihov izgled i pomaže im da ostanu atraktivne i u svojim 50-ima. Ne prestaju nas osvajati svojim šarmom, a za neke je uistinu teško povjerovati da su zakoračile u šesto desetljeće života. One su karizmatične i samopouzdane, a na sjajnom izgledu mogle bi im pozavidjeti i neke puno mlađe kolegice. Većina ovih dama odlučila je ostarjeti prirodno i dostojanstveno, a svoju su zrelu dob prigrlile na najbolji mogući način. Koje su se sve poznate ljepotice našle na našoj listi najzgodnijih slavnih dama iznad 50 pogledaj u fotogaleriji u nastavku.