Zasluženo? Glumci koji su dobili Oscara za manje od pola sata na velikom platnu

Za svakog glumca već je i nominacija za prestižni zlatni kipić golema stvar, a gdje li tek isti osvojiti. Ima onih kojima već desetljećima, usprkos zavidnoj holivudskoj karijeri, Oscar i dalje izmiče iz ruku, a ima i onih koji su se itekako naradili ne bi li ga zaradili - sjeti se samo Leonarda Di Caprija, brojnih njegovih vrhunskih uloga - u Titanicu, u Avijatičaru, u Vuku s Wall Streeta, u Romeu i Juliji i Krvavom dijamantu, a dobio ga je tek nakon 25 godina karijere i četiri nominacije, za ulogu trapera u filmu Povratnik.

S druge strane, ima i onih njegovih kolega i kolegica koji su zlatni kipić "zaradili" za samo 5 ili 15 minuta pojavljivanja u filmu!

U nastavku ti otkrivamo koji su glumci i glumice osvojili Oscara za manje od 30 minuta pojavljivanja na filmskom platnu.Namjerno nećemo reći zaslužili jer ga je, puno prije, no što ga je osvojio, zaslužio i DiCaprio. No, da se vratimo na onih pola sata... U nastavku pogledaj koji su to glumici zaradili zlatni kipić po vrhunskoj satnici, u manje od 30 minuta. Nekima od njih trebalo je čak i manje, no što traje blok reklama...

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Anne Hathway

Lijepa američka glumica Oscara je osvojila u rekordnom roku - za samo 13 minuta koliko je glumila u filmu Les Miserables. Bilo je to 2012. godine, a Anne je pripao zlatni kipić za sporednu glumicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Jared Leto

Letto je Oscara osvojio 2014., za vrhunski odigranu sporednu ulogu u filmu Dobri dileri iz Dallasa. Na ekranu je bio ukupno 21 minutu.

Nicole Kidman

Australska glumica porculanske puti i jedna od najuspješnijih glumica današnjice, Oscara je osvojila za 23 minute u filmu Sati u kojem glumi književnicu Virginiju Woolf. Bilo je to 2003. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Penelope Cruz

Šarmantna španjolska glumica 2009. je osvojila Oscara za 15 minuta u filmu Woodyja Allena Vicky Cristina Barcelona. Glumila je neuravnoteženu, ekstravagantnu i strastvenu slikaricu Mariu Eelenu.

Frances McDormand

Frances McDormand glumila je šeficu policije Minnesote Marge Gunderson u klasiku braće Coen iz 1996. 'Fargo'. Pojavila se na 26 minuta i dobila svog prvog Oscara za najbolju glumicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Judie Dench

Velika glumica osvojila je Oscara za najbolju sporednu ulogu u filmu 'Zaljubljeni Shakespeare' (1999.), u kojem se pojavila na samo 8 minuta. Na nju smo mislile kada smo rekle da joj je za osvajanje zlatnog kipića trebalo manje vremena, no što traje blok reklama. Ali ima ih i bržih, što ćeš vidjeti u nastavku.

Anthony Hopkins

Britanski glumac 1992. je osvojio Oscara za najbolju ulogu u filmu Kad jaganjci utihnu. Za to mu je trebalo samo 16 minuta. Nevjerojatno dobro je utjelovio serijskog ubojicu Hannibala Lectera pa mu je ta uloga obilježila karijeru.

Kim Basinger

Njezino pojavljivanje u filmu L.A. Povjerljivo trajalo je samo 15 minuta, no bilo je dovoljno da ovaj angažman ovjekovječi zlatnim kipićem za najbolju sporednu glumicu. Bilo je to 1992. godine.

Alan Arkin

Alan Arkin igrao je 2006. djeda obitelji Hoover u filmu 'Mala miss Amerike te osvojio nagradu za najboljeg sporednog glumca za svojih 14 minuta na ekranu.

Ingrid Bergman

Legendarna Ingrid Bergman osvojila je Oscara za najbolju sporednu glumicu za ulogu u adaptaciji romana Agathe Christie iz 1974., 'Ubojstvo u Orient Expressu'. Za to joj je trebalo 14 minuta i 18 sekundi.

Louise Fletcher

U klasiku iz 1975., Letu iznad kukavičjeg gnijezda, Fletcher je utjelovila medicinsku sestru Ratched. Na ekranu se pojavila na samo 22 minute, no njezina je izvedba ušla u povijest zbog jezive okrutnosti te medicinske sestre.

Beatrice Straight

Beatrice Straight osvojila je zlatni kipić za najbolju sporednu glumicu 1977. za ulogu u filmu Mreža. Za to joj je trebalo nevjerojatnih 5 minuta. Betarice još uvijek drži rekord kao najbrža osvajačica Oscara.

Ned Beatty

Njezin kolega Ned Beatty kući je odnio Oscara za najboljeg sporednog glumca za svoju ulogu u 'Mreži'. Njemu je za to trebala tek minuta više nego što je trebala Beatrice, dakle 6 minuta.

David Niven

Niven je u 15 minuta osvojio svog jedinog Oscara u životu, u kategoriji najboljeg sporednog glumca za film 'Odvojeni stolovi' (1958.).

Patricia Neal

Patricia Neal glumila je u filmu 'Hud' 21 minutu i 1964. osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu. Njezini su se konkurenti na ekranu u prosjeku pojavljivali 63 minute.