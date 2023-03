Dugokosi ljepotani: Slavni frajeri koji izgledaju bolje s dugom kosom

U stilu prave rock zvijezde, glazbenik i glumac Jared Leto, koji predvodi bend 30 Seconds to Mars, imao je jako dugu kosu većinu svoje karijere. Prije nekoliko godina pokušao je nositi kratku kosu, i to 2016. godine, no odlučio je da to ipak nije za njega pa je danas i dalje vjeran svojoj njegovanoj dugoj kosi kojoj bi pozavidjele i mnoge žene.