Od Kevina do Cindy Lou: Gdje su danas dječje zvijezde iz omiljenih božićnih filmova?

Toliko je toga što volimo u nadolazećoj blagdanskoj sezoni - krenuo je advent, ukrasili smo naše domove i već se lagano pripremamo za Božić, ali jedna stvar koje se zaista ne možemo zasititi su božićni filmovi. Iz godine u godinu vraćamo se istim filmskim naslovima za dozu utjehe, nostalgije i božićnog veselja, a tako će biti i ove godine. Možda je to zbog njihove priče i poruke, a možda i zbog legendarnih likova koji su nas osvojili još kada smo ih po prvi puta vidjeli na ekranima.

Od preslatkog Kevina koji vragolasto nadmudruje provalnike u filmu Sam u kući, Cindy Lou Who koja mrzovoljnog Grincha ponovno nauči ljubavi pa sve do malenog Sama iz filma Zapravo ljubav koji se zaljubio u prijateljicu iz razreda, a ne zna kako da joj to kaže. I iako sve ove likove pamtimo kao djecu, prošlo je već mnogo godina, a oni su sada odrasli ljudi od kojih neki postižu zaista velike stvari. Zato smo se, ususret Božiću, odlučile prisjetiti omiljenih nam dječjih zvijezda iz božićnih filmova - evo gdje su danas i što rade.