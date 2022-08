Celebrity dvojnici: Ove slavne face toliko sliče pa ih mnogi zamijene

Primjećuješ li sličnost?

Šanse za rođenje jednojajčanih blizanaca su 3 ili 4 na svakih 1000 rođenja. No, za neke slavne osobe ova je statistika samo formalnost, jer čak ni ne moraju imati istu majku kako bi pronašli svog pravog dvojnika ili "brata blizanca". Normalno je da svi mi sličimo nekome, no ono što je itekako zanimljivo jest to da si neki celebrityji toliko sliče da nam je teško povjerovati da nisu u rodu i definitivno bi mogli proći pod braću i sestre. U nastavku smo izdvojile osam parova celebrityja koji si nevjerojatno sliče, a ti procijeni jesmo li u pravu.