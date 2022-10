Gdje čeljad nije bijesna ni krevet nije tijesan: Slavne face koje zagovaraju spavanje s djecom

Kourtney Kardashian otkrila je da dijeli krevet sa svojom kćeri Penelope kojoj je deset godina i tako od dana kad se djevojčica rodila. "Osim ako neka prijateljica ne dođe spavati kod nje ili ako Penelope ne ode kod tetke Coco (Khloe) ili kod tetke Kiki (Kim). U svim ostalim slučajeviam nas dvije spavamo skupa u krevetu", izjavila je najstarija sestra iz klana Kardashian u podcastu Not Skinny But Not Fat, koji vodi njezina prijateljica Amande Hirsch. Pitamo se gdje onda spava njezin suprug Travis Baker za kojeg se udala u svibnju u talijanskom Portofinu? Doduše par iako se vjenčao ne žive zajedno zasad, pa možda je to tajna njihove veze.

"Ja sam zaposlena mama i ukoliko kroz dan ne provedem dovoljno vremena sa svojom djecom, to nadoknadimo noću. Noći su naše", dodaje 43-godišnjakinja i otkriva kako je i njezin sin Mason spavao s njom u krevetu do sedme godine, a onda se prebacio u svoju sobu. No, drugi sin, Regin nikada nije imao naviku spavati u roditeljskom krevetu, čak ni kao beba. Kourtney je tek jedna od brojnih slavnih faca koji krevet dijele s djecom. U nastavku ti otkrivamo mame i tate kojima nije tijesno u krevetu s klincima. I pritom ne mislimo na bebe ili dvogodišnjake, već na veliku djecu.