Odrasli ispred kamere: Celebovi koji su krenuli kao dječje zvijezde, ali i dalje su vrlo uspješni

Christian Bale nedvojbeno je jedan od najtalentiranijih glumaca u Hollywoodu. Njegov prvi glumački posao bila je reklama za žitarice 1983. godine, kada je imao samo osam godina. No, Bale je rasturio i debitirao na pozornici West Enda u predstavi "The Nerd". Privukao je pozornost Stevena Spielberga nakon uloge u mini-seriji "Anastasia: The Mystery of Anna" iz 1986. godine koja mu je donijela ulogu u filmu "Empire of the Sun", kada je imao 13 godina. Nakon toga najveću je slavu stekao ulogama u filmovima "Američki Psiho", kao i "Batman: Početak" i njegovim nastavcima.