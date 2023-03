Anita Martinović: Među kandidatima zna opasno zaiskriti već u startu

Nestrpljivo iščekujući jubilarnu 15. sezonu RTL-ove uspješnice showa Ljubav je na selu koja stiže 14. ožujka na RTL, porazgovarale smo o ljubavi, životu, kemiji, fizici i kandidatima s voditeljicom Anitom Martinović.

Voditeljsku palicu preuzela je prije tri godine od prethodnice Marijane Batinić, a na nagovor Antonije Blaće koja je u Aniti prepoznala potencijal dok je sudjelovala u showu Gospodin Savršeni. Mijo (Gospodin Savršeni) i Anita tada nisu kliknuli, ali su kliknuli Anita i RTL pa je simpatična Slavonka postala televizijsko pojačanje, a kao što ćeš vidjeti u nastavku, Anita ima visoka očekivanja od kandidata - da je pozovu barem na jednu svadbu, ako ne i više!

Iza tebe su već dvije sezone kako vodiš Ljubav je na selu. S obzirom na prošlogodišnja iskustva, što očekuješ od ovogodišnjeg showa?

Moram priznati da ni sama ne vjerujem da mi je ovo već treća sezona! Iako mi je sada sve poznato pa time i lakše, još uvijek osjećam tremu kad su neki veći setovi i snimanja u pitanju, ali pretpostavljam da je to dobar znak jer govori da mi je stalo da sve bude dobro. S obzirom na prošlogodišnja iskustva, mogu jedino reći da što god očekivala - uvijek me farmeri i djevojke uspiju iznenaditi i šokirati. Najviše očekujem da se netko u nekog iskreno zaljubi pa da me zovu na svadbu – obožavam vjenčanja!

U čemu uživaš tijekom snimanja?

Tijekom snimanja atmosfera na setu je uvijek sjajna, sad smo već uigrana ekipa pa je sve opušteno i puno smijeha. Kad naši farmeri vide kako smo veseli, lakše im je opustiti se pred kamerama pa veselju nikad kraja. Naročito je zabavno ako su kandidati veseli i gostoljubivi pa nas dočekaju s brojnim specijalitetima - onda se čuje i svakakvih zanimljivih priča i crtica iz života, a to je baš dragocjeno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Može li se već u samom početku vidjeti među kojim kandidatima postoje šanse za ljubav? Osjeti li se kemija i zaiskri li odmah među njima?

Apsolutno. Među nekima već na grupnom upoznavanju opasno zaiskri, no poučena dosadašnjim iskustvima, nikad ne uzimam to zdravo za gotovo, jer se često zna dogoditi i ljubavni obrat.

I sama si bila kandidatkinja u RTL-ovom showu Gospodin Savršeni. Što ti je to iskustvo donijelo?

Taj show mi je promijenio život. Bilo mi je odlično iskustvo prisjetiti se kako je biti u suživotu sa ženama, jer sam za vrijeme svoje srednje škole i studija živjela u učeničkom i studentskom domu i to je bio takav povratak u prošlost. Mijo je isto bio jako sladak i bilo mi je fora igrati tu igru zavođenja i natjecanja s drugim curkama, jer sve mi žene volimo ponekad biti u centru pažnje. No, s vremenom smo nas dvoje vidjeli da nas veže simpatično prijateljstvo, a ne kemija. Uz to, kroz cijelo to putovanje, uvidjela sam da mi nije neki problem razgovarati i kretati se pred kamerama, imala sam odličnu komunikaciju s ljudima iz produkcije, tj. iza kamera, i uz preporuku moje tadašnje voditeljice u showu Antonije Blaće, koja je prepoznala moj potencijal, danas sam tu gdje jesam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

S Mijom si ostala u prijateljskim odnosima. Jesi li u međuvremenu pronašla svog gospodina savršenog?

Ne znam kako bih to najbolje nazvala, ali ljubav je uvijek prisutna u mom životu.

Dolaziš iz Slavonije. Čime Slavonci obaraju s nogu, odnosno koji adut u rukavu kriju kada su žene u pitanju?

Rekla bih da je ''naš svit'' dosta direktan pa su takvi i naši muškarci. Znaju što žele, kršni su momci, skromni i bez puno okolišanja. Naravno, Slavonci smo i volimo fino pojesti pa ako zna i štogod dobro skuhati - ljubav je u zraku!

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Što ti je najvažnije u ljubavi?

Danas u moru društvenih mreža, konzumerizma, brzog življenja, čini mi se da su mnogi nekako zaboravili na osnovne vrijednosti odnosa između dvije osobe koje se vole. Ja sam malo staromodna po tom pitanju. Nekako sam za ljubav do kraja života. Kad si nekog odabereš, biraj pametno, dugoročno i, naravno, srcem. Da bi takav odnos mogao opstati, ljudi se svaki dan trebaju truditi i ne prepuštati se navici i rutini. Čuvati svoj brak i partnera kao svetinju, a to znači brinuti o njemu i poštovati ga. Ako se sve to zadovolji, plus ako funkcionira i fizika i kemija - imamo recept za sreću do kraja života.