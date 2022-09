Adam Levine nije jedini: Evo koji su još slavni frajeri 'varali' dok su im žene bile trudne

Ovih dana top tema je frontman grupe 'Maroon 5' Adam Levine, i to zbog optužbi da je varao trudnu suprugu, bivšu 'anđelicu' Victoria's Secreta, Behati Prinsloo. Naime, skandal se otkrio jer je influencerica Sumner Stroh objavila TikTok u kojem tvrdi da je njena preljubnička veza s Levineom trajala godinu dana. Pokušala je, kaže u objavi, 'privatno riješiti situacjiu i problem', no prijatelj ju je navodno ucjenjivao da će snimke zaslona njihovih poruka prodati američkom tabloidu. Zato je, dodaje, bila prisiljena sve otkriti javnosti.

Ta je objava dospjela u javnost baš u trenutku kad pjevač sa suprugom čeka njihovo treće dijete. Par je u braku već osam godina, a roditelji su šestogodišnje Dusty Rose i četverogodišnje Gio Grace. Influencerica koja tvrdi da se 'spetljala' s oženjenim Adamom Levinom nije navela u kojem su se razdoblju pjevač i ona susretali, ali zato tvrdi da joj se Levine javljao i nakon što su, raskinuli aferu.

Kao dokaz je objavila njihove poruke, a jedna je posebno znakovita. "Ok, ozbiljno pitanje. Čekam još jedno dijete i ako bude dečko stvarno bih ga želio nazvati Sumner. Je li tebi to ok? SMRTNO ozbiljan", napisao joj je Levine prije četiri godine kada je sa suprugom Behati čekao drugo dijete. Stoga strani mediji pretpostavljaju da afera otada vuče korijene.

Na cijeli skandal se osvrnuo i pjevač objavom na Instagramu, no nije konkretno priznao o čemu se radilo. "Mnogo toga se govori o meni i želim raščistiti situaciju. Nisam imao aferu, međutim prešao sam granicu u jednom periodu života i zbog toga žalim. U određenim trenucima razgovor je postao neprikladan, ali sredio sam to i djelovao proaktivno, rješavam to sa svojom obitelji ", objavio je Levine i dodao da su mu 'žena i obitelj sve do čega mu je stalo na ovom svijetu' te da mu je najveća pogreška bila biti toliko naivan i glup da prokocka ono do čega mu je stalo. ''Nikada je više (tu pogrešku) neću ponoviti. Preuzimam punu odgovornost. Proći ćemo kroz to. I proći ćemo kroz to zajedno''', zaključio je Levine.

Na pjevačevu je stranu priče influencerica Sumner Stroh reagirala s 'nabavite tom čovjeku rječnik'. Iako još ne znamo kako će ovaj ljubavni trokut završiti, poznato je da ovakav slučaj prevare - kakva god ona bila - nije prvi takav u celebrity vodama.

Još su neki slavni muškarci bili nevjerni svojim partnericama dok su bile trudne. Za prevaru nema opravdanja, ali prevariti trudnu suprugu još je gore. Neki su na kraju priznali aferu, neki se opravdavali pod pritiskom, no svi su našli pod povećalom javnosti i skandalom.