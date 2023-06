Ove slavne zvijezde s ponosom se identificiraju kao nebinarne osobe

U današnjem modernom društvu neke stvari koje su se u prošlosti smatrale 'nenormalnima' danas su posve uobičajene. Osim istospolnih veza i brakova, sve je i veći broj transrodnih i nebinarnih osoba, kao i onih koji se izjašnjavaju kao 'queer'.

Prema definiciji, nebinarnost je sveobuhvatna kategorija za rodne identitete koji nisu isključivo muški ili ženski‍ - identiteti koji su izvan rodne binarnosti. Tako se nebinarne osobe mogu se rodno izražavati nekim srednjim rodom između muškog i ženskog, zasebnim trećim rodom, s dva ili više roda, bez ijednog roda ili imati promjenjiv rodni identitet. Prema tome, nebinarnim osobama nazivamo sve one osobe čiji rod se ne poklapa s binarnim kategorijama muškog i ženskog, odnosno koji se ne definiraju niti kao žene niti kao muškarci.

I među poznatim osobama sve je više onih koji spadaju u neku od navedenih kategorija te se ne žele identificirati ni kao muško ni kao žensko. Od Demi Lovato do Sama Smitha, ove holivudske zvijezde javno su progovorile o tome da se ne uklapaju u stritkno 'žensku' ili 'mušku' kategoriju. Neke od njih identificiraju se kao nebinarne osobe, dok su druge prihvatile malo fluidniji pristup, ne želeći se svrstavati i etiketirati na taj način.

U svakom slučaju, javno priznati da se osjećate drugačije od spola s kojim ste rođeni prilično je hrabro, a ove su slavne osobe svojim autentičnim istupima inspirirale i ohrabrile sve one koji se osjećaju drugačije u bilo kom smislu.

Bella Ramsey

Mlada glumica proslavila se glumeći u seriji 'Igra prijestolja', a svoju je reputaciju zvijezde u usponu dodatno učvrstila glavnom ulogom u seriji 'The Las of Us', gdje glumi uz Pedra Pascala. Početkom ove godine Bella je izjavila kako je njezin spol oduvijek bilo 'fluidan', no naglasila je da nije izbirljiva po pitanju zamjenica.

'Ja sam uglavnom samo osoba', rekla je Bella za New York Times te dodala: 'Biti rodno određen nije nešto što mi se osobito sviđa, ali što se tiče zamjenica, stvarno me nije briga.'

Emma D'Arcy

Emmi D'Arcy slavu je donijela hvaljena serija 'House of the Dragon', a glumica je za svoju ulogu bila i nominirana za Zlatni globus, i to u kategoriji najbolje glumice u TV drami. S obzirom na to da se definira kao nebinarna osoba, istaknula je da joj nominacija za najbolju glumicu bila 'prekrasno ironična', ali i dodala da se osjeća privilegirano jer se u javnosti sve više prostora daje transrodnim i nebinarnim osobama.

'Kada sam tek počinjala, stvarno sam osjećala da se moram pretvarati, predstavljati se kao žena kako bih uspjela u ovoj industriji', rekla je u intervjuu za E! News te dodala: 'To nije bilo održivo, stoga sam se prestala pretvarati, i čudno, u tom sam trenutku bila nominirana za najbolju glavnu glumicu na Zlatnim globusima.'

Demi Lovato

Demi Lovato slavna je pjevačica i glumica, a slavu je stekla u Disneyjevu filmu 'Camp Rock'. U svibnju 2021. godine Demi je na svom Twitteru izjavila da je nebinarnog roda i da službeno mijenja svoje zamjenice u oni/ono.

'Do ovoga je došlo nakon puno samorefleksije, iscjeljenja i rada na sebi . Još uvijek učim i dolazim k sebi i ne tvrdim da sam stručnjak ili glasnogovornik. Dijeljenje ovoga s vama za mene otvara novu razinu ranjivosti', napisala je Demi.

Prije toga izjavila je da je panseksualna i da se osjeća rodno fluidno.

Janelle Monáe

Na svom Twitter profilu pjevačica Janelle Monáe 2020. je podijelila gif nebinarnog lika iz animirane serije 'Steven Universe' uz koji je pisalo: 'Jesi li dječak ili djevojčica? Ja sam iskustvo.' Uz svoj tvit, dodala je i hashtsg #IAmNonbinary, što u prijevodu znači 'ja sam nebinarna'. Još 2018. godine pjevačica je rekla da se identificira kao panseksualna osoba.

Sam Smith

Još 2017. godine u intervjuu za The Sunday Times popularni je pjevač rekao da se osjeća i kao žena i kao muškarac. U Instagram showu 'I Weigh Interviews', Smith je progovorio o svom rodnom identitetu te otkrio:

'Nisam ni muško ni žensko. Mislim da lebdim negdje između.'

Pjevač je kasnije na svom Instagram profilu objavio da je službeno odlučio promijeniti svoje zamjenice, unatoč razumijevanju da će biti mnogo pogrešaka i krivih interpretacija njegovog roda.

'Nakon cijelog života tijekom kojeg sam bio u ratu sa svojim spolom, odlučio sam prigrliti sebe onakvog kakav jesam, iznutra i izvana', napisao je u Smith u podužem postu te dodao da je uzbuđen i privilegiran što je okružen ljudima koji ga podržavaju u njegovoj odluci.

'Sve što tražim je da pokušate', napisao je Smith. 'Nadam se da me možete vidjeti kao što se ja sada vidim.'

Emma Corrin

Mlada britanska glumica Emma Corrin proslavila se kao princeza Diana u četvrtoj sezoni serije 'The Crown', a kasnije je dobila i glavnu u ulogu u romantičnoj drami 'Lady Chatterley's Lover'. I ona je jedna od slavnih osoba koje se identiciraju kao nebinarne, a glumica je izjavila kako je njezino rodno putovanje bilo dugo.

'Toliko smo navikli da definiramo sami sebe, a to je način na koji, nažalost, društvo funkcionira. Dugo mi je trebalo da shvatim da postojim negdje između, i još uvijek nisam sigurna gdje je to', rekla je u intervjuu za IVT 2021. godine.

Dobitnica Zlatnog globusa danas se identificira kao queer i nebinarna osoba.

Amandla Stenberg

Mlada američka glumica proslavila se glumeći Rue u 'Igrama gladi', a još je davne 2016. godine u objavi na Tumblru izjavila je da je nebinarna. Stenberg, koja se također identicira kao gay, napisala je da se ne osjeća baš kao žena svo vrijeme.

U jednom intervjuu kasnije, glumica je istaknula kako je shvatila da joj neutralne zamjenice nisu potrebne da bi se osjećala ugodno.