Ulov za Crni petak: Zbogom grinje, dlake i prašina, u našem stanu od sada se lakše diše

Jedna od stvari zbog kojih volimo mjesec studeni su i Crni petak akcije, vrijeme najvećih popusta u godini. Aparat za kavu, perilica za suđe, novi mobitel ili nove čizme, mnogo stvari koje priželjkujemo, a možda nam baš i nisu u budžetu, sada možemo pronaći i u pola cijene. Za mene osobno, ovaj Crni petak ove je godine bio izvrstan trenutak za kupnju novog usisavača. Prije nekoliko tjedana, moj stari usisavač prestao je raditi, a kako izbjegavam bilo što kupovati na rate odlučila sam malo pričekati i pokušati pronaći novi po nešto povoljnijoj cijeni.

Ne moram ni naglašavati, održavanje podova čistima u tih je nekoliko tjedana bilo izazovno te se moja odluka da pričekam popuste više puta našla na testu. Prašina, mrvice, sasušeni komadići blata, paučina, pseće dlake, a ja sam osuđena na metlu s kojom baš nikad ne uspiješ pokupiti sve s podova i namještaja, i tako svakih dva, tri dana, a zapravo cijelo vrijeme imaš osjećaj da si svu tu prašinu više manje preselio u zrak i da se ona sad ponovno spušta tamo gdje je i bila - na pod, police i teško dostupna mjesta u svim dijelovima stana.

No zato sam tih nekoliko tjedana iskoristila da temeljito proučim kakvi se usisavači nude, po čemu se razlikuju, kakve su razlike u cijenama, sve njihove prednosti i mane. Na kraju, odluka je pala na Storm usisavač V2 Rovus, i to iz više razloga. Neću lagati da me nije privukla cijena i činjenica da se sada preko web shopa Crni Petak može kupiti s velikim popustom od 50 posto, ali ono što je svakako prevagnulo jest to što se radi o usisavaču kojeg iz običnog usisavača možete jednim potezom pretvoriti u ručni usisavač, za njega ne trebaju dodatne vrećice, a dizajniran je tako da neće zauzimati mnogo prostora u mojem malom i već podosta pretrpanom stanu.

Već tri dana nakon narudžbe preko internetske trgovine, usisavač je stigao u svoj novi dom. Bio je pažljivo zapakiran u dvije kutije kako prilikom transporta ne bi došlo do nekakvih oštećenja. Sastavljanje je bilo prilično jednostavno i intuitivno, iako je svakako važno da prije početka detaljno proučite uputstva za upotrebu.

Od općih informacija o ovom usisivaču, valja istaknuti da ima kraći usisni put pa je i učinkovitiji od nekih usisavača s dugačkim crijevom, a s obzirom da je uspravan, ne morate se sagibati dok usisavate. Dovoljno je prošetati usisavač po prostoriji koju želite očistiti. Storm usisavač V2 Rovus ima snagu usisa od 500 W/14 kPa, što je i više nego dovoljno ako redovito održavate čistoću u svojem domu, a spremnik za prašinu ima kapacitet od 0,7 litara. Važno je napomenuti da ovaj usisavač ima ugrađen HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter koji učinkovito zadržava sitne čestice prašine, grinje i razne druge alergene te tako pročišćuje zrak. Filter onemogućava da se sve te sitne i oku nevidljive čestice vrate natrag u zrak koji udišete pa ste nakon usisavanja sigurni da je zrak u vaš domu zaista čist. Kada postojeći ugrađeni filter dotraje, Rovus je predvidio i zamjenske HEPA filtere koje možete zasebno kupiti. Filteri su perivi i jednostavno ih je zamijeniti što omogućava lako održavanje i dulji životni vijek usisavača.

Nakon sastavljanja, vrijeme je da isprobamo kako radi. Vrlo brzo se pokazalo da je novi usisavač jednako dobar u čišćenju prljavštine, prašine i dlaka s laminatnog poda kao i za čišćenje tepiha ili tapeciranog namještaja poput kauča. Ovo je osobito važno jer naši četveronožni prijatelji jednako ostavljaju svoj višak dlaka posvuda, ali ih je mnogo teže ukloniti s kauča u koji se dlake mogu zapiknuti pa čišćenje može biti pravi izazov. Još jedan genijalan detalj je to što jednostavnim klikom na gumb odvojite glavnu jedinicu usisavača od ručke i dobijete vrlo praktičan ručni usisivač s kojim ćete lakše očistiti prašinu s polica za knjige i ostali namještaj. Komplet uključuje i nastavak za teško dostupna mjesta koji se koristi tako da skinete nastavak s kotačićima za usisavanje poda i jednostavno ga zamijenite s drugim nastavkom. Tako pretvoren u ručni usisavač omogućava da temeljito uklonite prašinu s vrha ormara, iza televizora ili uski prostor između komode i zida.

Nakon što ste završili s usisavanjem, usisavač je potrebno očistiti tako što ćete odvojiti spremnik za prašinu od ostatka usisavača i sadržaj spremnika isprazniti u koš za smeće, a filter se ispere pod vodom i pusti da se osuši na zraku. Nakon ovog iskustva, mogu samo reći, hvala na strpljenju i na Crnom Petku – potraga za idealnim usisavačem stvarno se isplatila u svakom smislu, jer sam ulovila izvrstan proizvod za čišćenje po izuzetno povoljnoj cijeni.