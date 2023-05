Pobjednica baranjskog tjedna je Biljana Rukelj. Vlatko i Tin u napetom finalu tjedna odlučili su da između tri dame pobjedu uzme upravo Biljana. Dvoumili su se između nje i Ree, a u Biljaninu korist presudile su nijanse. "Jesam, zadovoljna sam i sretna sam, ali mislim da će moj sin biti puno sretniji jer je on baš želio da pobijedim, tako da će on biti oduševljen. Nagradu ću potrošiti na djecu, vjerojatno ćemo otići na neko obiteljsko putovanje", zaključila je pobjednica.

Baranjski tjedan 'Večere za 5 na selu' zatvorila je, inače, svojom večerom Rea Tordi. Studentica mađarskog ugostila je svoje protukandidate - frizerku Valentinu, studenta Tina, umirovljenika Vlatka i poslovotkinju Biljanu, u svom domu u Bilju. Za svoju večeru dobila je sjajnih 39 bodova!

Pripravu večere Rea je započela desertom kojeg je nazvala Varászlat. "To je neka prevara, misliš da je salata, a nije, to je desert", jasan je bio Vlatko pri čitanju imena deserta. "Radimo tortu od mrkve, vidjeli smo je već ovaj tjedan, ali moja je malčice drugačija od Tinove", najavila je Rea. Nakon što je spravila slasni desert, Rea se bacila na Sors - glavno jelo. "Ne znam, ne baca me na ništa, ali kad se bacim na sastojke i vidim soma, baci me na neki perkelt", prognozirala je Valentina. U glavnom jelu ušli su slanina, smuđ, rajčica... Za kraj - Rea je spravila i predjelo koje je nazvala Tarka-barka. "Zanimljivo ime, vjerojatno će praviti neke barke od rajčice ili nešto", komentirala je naziv Biljana. Spravila je Rea za kraj ukusne bruschette.

Nakon priprave večere, Rea se prihvatila dekoracije stola i pripreme za goste, a oni su dotad u kombiju komentirali je li domaćica nervozna. "Mislim da nas jedva čeka vidjeti", otkrila je Valentina. "Bacila nas je u problem s mađarskim nazivima", zaključila je Biljana, a potom je ekipa stigla u Rein dom. Dočekala ih je u dvorištu, uz prigodne aperitive i široki osmijeh. Ponudila je Rea gostima za aperitiv bazgu, gunju, šljivovicu, višnju i mirtu. "Bazgu sam probala za aperitiv i bila je jako fina", komentirala je Valentina.

Uskoro je ekipa stigla za stol, a Rea je poslužila predjelo. "Na prvu sam bio šokiran jer je rajčica bila slatka, a ja nisam navikao na slatke rajčice, još je sve i palo s njega. Kad sam sve vratio na bruschette i probao, drugi griz, bilo je jako fino, kompleksni okusi, pravi gurmanski obrok", zaključio je Tin o predjelu. "U okusu predjela se osjetila slatkoća koju je Rea spomenula da je stavila malo šećera, sir se lijepo slagao s time, to je bilo fino. Jedino mi je falila salveta, nismo imali gdje obrisati ruke", zaključila je Biljana.

Nakon predjela, na stol je stigla zvijezda večere - smuđ. Perkelt od smuđa i domaća tjestenina, koju je ekipa pohvalila, nisu uspjeli podići tihu atmosferu za stolom. "Ja sam sometinu o ovoj kombinaciji jeo i jako mi se sviđa, ali ovo tvoje je još bolje", pohvalio je Vlatko glavno jelo. "Bilo je perfektno kao i svaki put dosad", dodao je. "Savršeno, zakamuflirala je ribu jako", zaključio je Tin, a Valentina dodala da joj je bila 'fantazija'.

Desert je posljednji stigao na stol. Tortica od mrkve za kraj je došla kao sjajan kraj večere. "Desert je po okusu bio odličan, ona karamela topla, fina, stvarno odlično", zaključila je Valentina. "Biskvit je bio malo suh, ali kad ste pomiješali s karamelom i kremom, bio je savršen", dodao je Tin.

Kada je završila večera, ekipa je od Ree dobila personalizirane poklone. "Vidi se da nas je slušala ovih dana, za svakog je na čaši napravila ono što voli. Zaista lijepo od nje", zaključila je Biljana. Nakon poklona, uslijedilo je za kraj iznenađenje - djevojka koja je plesala 's vatrom'. Rea je za svoju odličnu večeru dobila 39 bodova, a pripala joj je čast i proglasiti pobjednicu tjedna. Na posljednjem mjestu našao se student Tin, uslijedio je gospodin Vlatko, a drugo mjesto dijelile su dame - Biljana, Valentina i Rea. Vlatko i Tin morali su se dogovoriti oko pobjednice tjedna, a usuglasili su se oko Biljane.

