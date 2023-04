Odani, poslušni i neodoljivi: Ovo je 10 najinteligentnijih pasmina pasa

Oni su naši najbolji i najodaniji prijatelji. Ako si ikad imala psa, onda sigurno i sama znaš kako su psi izuzetno inteligentna i emotivna bića, no da bi mogli pokazati svoj puni potencijal, potrebni su im dobar i kvalitetan trening, puno pažnje i socijalizacija.

O karakteristikama i intelektualnim sposobnostima pasa provedena su brojna istraživanja, a studije su potvrdile da postoje određene pasmine pasa koje se posebno izdvajaju iz 'čopora'.

Prilikom istraživanja ispitivala se tzv. radna inteligencija pasa (spremnost na obuku i praćenje naredbi), a rezultati su objedinjeni u knjizi 'The Intelligence of Dogs'. Ova je knjiga objavljenja davne 1994. godine, a njezino ažurirano izdanje izašlo je 2006. godine. Do današnjeg dana ostala je značajan dio literature vezane uz tu tematiku.

Ako planiraš nabaviti psa ili te samo malo više zanimaju neke zanimljive činjenice o pojedinim pasminama pasa, u nastavku otkrij kojih se to deset pasmina smatra najpametnijima.