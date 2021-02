Jednostavno, praktično i brzo - bez još jedne plastične loyalty kartice u novčaniku

Vjerujem da nisam jedina koja pomno prati akcije i popuste, posebno kad se radi o svakodnevnoj kupnji namirnica i kućnih potrepština. I dok pogodnosti i loyalty sheme većine trgovačkih lanaca uključuju papirnate i plastične verzije kataloga, kupona i kartica, Lidl je otišao korak dalje.

Kao vjerni kupac ovog trgovačkog lanca i pristaša svakog pokušaja digitalizacije, bila sam oduševljena kad je Lidl nedavno lansirao novu aplikaciju Lidl Plus koja na jednom mjestu obuhvaća sve: od kupona s popustima i digitalnih računa do ponuda iz letaka, tražilice trgovina i informacija o radnom vremenu. Napokon program vjernosti po mom ukusu!

Osim što je vrlo jednostavna za korištenje, najveći plus dajem upravo ideji digitalne kartice i ekološkoj osviještenosti koja bi svi brendovi trebali slijediti. Jasno, ne koriste svi pametne telefone (još!), ali radi se o velikoj većini ljudi i ovaj broj s vremenom će postati samo veći, a Lidl Plus samo je dokaz Lidlove pametne investicije za budućnost.

Bez još jedne plastične loyalty kartice u novčaniku, sve pogodnosti sada mogu pronaći u aplikaciji i mogu ih iskoristiti jednostavnim skeniranjem digitalne kartice na blagajni. Ne samo da je jednostavno, već je i praktično i brzo, a za sve nas koji pokušavamo voditi računa o potrošnji i kućnom budžetu, kompletna kupnja dostupna je na digitalnom računu unutar aplikacije. Također, svakim korištenjem aplikacije pri kupovini dobiva se i digitalna Otkrivalica koja krije dodatna iznenađenja u obliku posebnih kupona.

Što se tiče uputa za korištenje, one ne mogu biti jednostavnije. Sve što ti treba je pametni telefon s Android ili iOS operativnim sustavom, a do aplikacije možeš doći na nekoliko načina: preko službene stranice Lidla ili direktno iz trgovine aplikacijama upisivanjem naziva Lidl Plus. Nakon što je instaliraš i uneseš par osnovnih informacija, aplikacija je spremna za korištenje.

Zvijezda aplikacije definitivno su već spomenuti kuponi koji su dostupni u aplikaciji svakog ponedjeljka i četvrtka, a već nekoliko dana unaprijed možeš planirati kupovinu zahvaljujući najavi nadolazećih kupona. Sve što trebaš je aktivirati kupon i skenirati aplikaciju na blagajni. Još jedna zanimljivost je Otkrivalica koja će posebno oduševiti sve ljubitelje strugalice za srećke jer upravo na sličan način i funkcionira: jedina razlika je 'grebanje' po ekranu, a osvojeni dodatni popust možeš iskoristiti već pri sljedećoj kupnji.

I to je u principu to, sve što mi sada preostaje je još jednom proučiti katalog (sada napokon to mogu učiniti samo jednim klikom na aplikaciju), zaputiti se u omiljeni Lidl, iskoristiti aktivirane kupone, skenirati karticu, 'izgrebati' Otkrivalicu i na kraju provjeriti svoj digitalni račun i koliko sam uštedjela. Obožavam kad su stvari ovako jednostavne i praktične, a na kraju krajeva i - u potpunosti pristupačne.

Ako još nisi skinula svoj Lidl Plus, vrijeme je da to ispraviš!