Suze u 'Braku na prvu': 'Razvili su se osjećaji, nedostajat će mi'

Stiglo je vrijeme da se parovi razdvoje na nekoliko dana, razbistre glavu i shvate što i kako dalje. Lorena i Stefan te Andrea i Marko sve su to emotivno doživjeli, a neki od njih su se pred kamerama i rasplakali. Lorena u prvom redu koje suze nikako nije mogla zaustaviti.

"Znam da će i on pustiti koju suzu, to je neupitno", rekla je slomljena Lorena, koja je već nekoliko puta u showu priznala da se uz svog partnera iznimno vezala. U jednom se trenutku maknula iz kadra i rekla kako se ide isplakati do kraja. Suze je suzdržavao i Stefan. "Nedostajat će mi njezina vedrina i energija i sve što mi je pružila, nedostajat će nam sve stvari koje smo radili skupa", rekao je.

Andrea i Marko oprostili su se s poljupcem, u nadi da će idući susret biti onaj sudbonosan.

"Život bez moje supruge je pust, tiho je u stanu, osjeti se da nema njezine prisutnosti. Razvili su nam se osjećaji, krenuli smo u vezu, selim se za Zagreb. Prije dva mjeseca nisam ni slutio da bi se ovakve stvari izdogađale", rekao je Marko.