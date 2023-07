Tonči Huljić: 'Čim Vjekoslava i ja krenemo raditi tekstove, postajemo suradnici'

Jedan od najvećih hitmejkera na našim prostorima Tonči Huljić je član žirija glazbenog megaspektakla 'SuperStar' koji ćete moći gledati na RTL-u od ove jeseni, a otkrio nam je u videointervjuu za RTL.hr detalje o svojoj dugoj i uspješnoj karijeri, obitelji i suradnji sa suprugom Vjekoslavom.

Umorite li se ikada od glazbe?

Ne smijem. To je dar koji dobiješ i ako ne poštuješ darove koje ti da to neko više biće odozgo, onda nemaš niti prava, kako bih rekao, na život. Ovo je jako interesantno jer je baš cijela obitelj nagrađena milošću darova. Kao obitelj radimo jednu cjelinu. Mi stvarno pokušavamo živjeti svoje živote, ne nametati se, zaista nismo željni ni javnosti ni slave. Sad radimo jer moramo raditi to za što smo obdareni i da uživamo u tome. Zato ne mogu više razmišljati isključivo na komercijalni način i zato sam suzbio djelovanje po pitanju pop pjesama, ali u meni uvijek čuči taj songwriter i ako čujem dobru pjesmu kao što je u prošloj godini bila Rihanna 'Lift me Up' koja mi je čak bolja i od 'Flowers' koja je imala nešto više. Interesantno, to je prvi put u slučaju Rihanne da je film odmogao pjesmi, a ne pogurao naprijed.

Vjekoslava i vi zajedno stvarate. Je li bilo trenutaka kada vas je to udaljilo?

Čim idemo raditi tekstove, odmah se udaljimo, odmah prestajemo biti muž i žena i počinjemo biti suradnici...

Cijeli video pogledajte ovdje.