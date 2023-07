Nika Turković je otkrila tko joj je najveći glazbeni uzor

Niku Turković od ove jeseni gledat ćemo u ulozi članice žirija megaspektakla 'SuperStar'. Ova svestrana mlada žena glazbom se bavi od malih nogu i mnogi je pamte još od trenutka kada je nastupila na dječoj Euroviziji. U videointervju za RTL-hr otkrila je neke dosad nepoznate detalje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Zašto si se na neko vrijeme udaljila od glazbe?

Od glazbe sam se udaljila zato što sam kao klinka previše rintala u tom smislu jer su svi u meni vidjeli taj potencijal, a meni ga se nužno nije dalo njegovati. Bila sam mala, htjela sam ići u školu, htjela sam imati normalne prijatelje, htjela sam se baviti glupostima, gledati YouTube videe, a nisam htjela nužno raditi i ići po festivalima po cijelom Balkanu što je bio moj posao tada kao deveto, deseto, 11., 12-godišnje dijete tako da sam u tom trenutku odlučila da to ne želim raditi i propustila sam brojne velike prilike, što iz Engleske, što iz Amerike. Ali mi je jako drago da jesam jer mislim da ne bih bila uopće ovdje gdje sam sad, a još manje da bih u glavi bila najbistrija.

Tko su ti glazbeni uzori?

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Imam baš puno glazbenih uzora i mijenjaju iz godine u godinu ovisno o stanju mog života. Trenutno mi je kao neka ženska ikonetina Miley Cyrus najveća vodilja.

Tko je najviše utjecao na tvoj kreativni opus?

Ja nekako mislim da je sve što sam slušala u životu nekako utjecalo na mene. Ja mislim da je Avril Lavigne u jednom periodu mog života imala najjači utjecaj na mene koji se i sad dosta prenosi na to što radim. Mislim da bih njoj pripisala dosta tog prgavog razmišljanja i nekako tog da samo po svom idem. Ali definitivno jako puno ljudi na našim prostorima, što Vanna, što Nina Badrić, i Severina i Jelena kad su bile sve svoje i odlučile da ništa to neće kako im se kaže. Mislim da mi je to uvijek ostalo u nekakvom sjećanju kako su žene zapravo baš fantastične i da ja jednog dana želim biti takva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Cijeli intervju pogledaj ovdje.