Filip Miletić je jedan od četiri člana žirija glazbenog spektakla 'SuperStar' koje ove jeseni kreće na RTL-u. Proslavljeni regionalni glazbeni producent, magistar klavira, kako su ga prozvali, u videointervjuu za RTL.hr otkrio je kako je započela njegova uspješna suradnja sa Severinom, što za njega znači superstar i kako odlučuje s kojim glazbenikom želi raditi, a s kojim ne.

S pjesmom 'Aspirin' napravili ste prekretnicu na glazbenoj sceni. Jeste li računali na tu promjenu paradigme?

Ne. Ja uvijek kažem. Bog dajte tu neku, kako se zove, nit na koju se ti uhvatiš i prepznaš i ti si samo izvršitelj toga. Tako da nisam na to računao kad sam radio 'Aspirin'. Facinantno je kod glazbe, ono što me prvo fasciniralo kad je izašla ta pjesma je da sam tu pjesmu radio u svojoj sobi za klavirom za svojim kompjuterom i kada sam otišao na neku studentsku zabavu, to je bio trenutni hit i to je eksplodiralo. Mene nitko nije znao u toj prostoriji, ali svi su pjevali tu moju pjesmu. I ta povezanost na taj način je nešto fantastično što glazba donosi. Tako je to bilo. Ništa ja tu nisam nešto specijalno planirao, ali eto, volim kreirati. Jednostavno, takav sam.

Oko suradnje sa Severinom ima dosta teorija kako je ona započela. No, koja je ona prava?

Da se nadovežem na anegdotu s 'Aspirinom'. Petar Grašo i ona su bili na nekom tulumu i Severina je njemu rekla: 'Kakav hit'. Petar rekao: 'Kakvo ludilo'. Severina je rekla: 'Moram zvati tog čovjeka'. I onda u svakom intervjuu napomenem da je Tomica Petrović, Severinin menadžer bio protiv mene. Rekao joj je: 'Što će ti'. I došli su u Beograd i kad smo se našli, ona je mene pitala: 'Imaš li ti neku pjesmu za mene?'. Rekoh: 'Nemam'. Ona meni: 'Molim'. Ja u tom trenutku nisam imao ni studio niti bilo što, ali sam se ponašao kao da to sve znam i pravio sam se kao da sam to radio 500 puta u životu. Došli smo u studio, pustio sam joj pjesme. Severina je netko tko nije samo izvođač, ona ima i tog malog producenta u sebi i zato opstaje toliko dugo na estradi. I kada je čula pjesme, rekla je: 'Je li ovo neka skrivena kamera? Ok, snimamo sve.' Tako smo počeli suradnju koja traje skoro već 11 godina.

