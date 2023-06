Muška posla: Ismet priznao da u njemu čuči žensko, a Tomislav da depilira sve do glave

Zbog povećanog stresa u kući pred finale moraju se podijeliti u dvije grupe, odabrati dvije pjesme i osmisliti koreografiju te to izvesti odjeveni u žene, a najvažnije je da razvesele svoje bolje polovice.

Imaju jedan dan kako bi to uvježbali. “Baš su to stavili pred finale. Mogli smo to nekad ranije u showu“, komentirao je Tomislav.

Bivši kandidati formirali su jednu grupu, a finalisti drugu. “Zadatak će biti smiješan ženama“, rekao je Davor.

Muškarci su krenuli birati pjesme i uvježbavati plesne korake. Davor je primijetio da su Filip, Tomislav i Ismet ozbiljno prionuli zadataku.

“Šminkaju se kod mene u kupaonici“, otkrio je. Ismet je počeo stavljati naušnice na uši.

“Mislim da je Ismet najbliže svojoj unutarnjoj ženi. Uzme ruž i našminka se, stavi naušnicu“, rekao je Tomislav.

“Čuči žensko u meni“, rekao je Ismet kroz smijeh.

Dok se uređivao u kupaonici s Ismetom i Filipom, Tomislav je otkrio da za natjecanja u bodybuildingu depilira sve.

“Sve do glave. Dobro, ne baš sve“, rekao je. Otkrio je da i inače tijekom ljeta obrije noge, a i prsa brije, pazuhe i podlaktice.

Filip je našminkao Ismetu obrve. Počeli su voditi i raspravu čija žena čupa brkove. “Moja ne“, istaknuo je Ismet što nije uvjerilo Filipa.

“Žene se žrtvuju puno za ljepotu“, rekao je Ismet. Tomislav je istaknuo da je teško biti žena i da su si zakomplicirale život.

Ismet je dobio depilaciju ruku u kupaonici, a priznao je da boli. “Tko zna koliko bole brkovi?“, komentirao je.

