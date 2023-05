Enis Bešlagić najavio je igru 'Zapetljanac': ''Da bismo ušli u igru, moramo odabrati dueliste. Igraju dva para. Kad završimo tri igre, dobit ćemo tri najbolja i tri najlošija''.

Azelma i Ismet za prvu igru odabrali su Davora i Meri. ''Taktika im je eliminirati slabijeg protivnika'', bila je uvjerena Meri.

Anamarija i Drago odabrali su Tomislava i Karmelu, a Filip i Anamarija zaigrali su protiv Ismaela i Martine.

Cilj igre prijeći je zapetljani poligon, no na njemu parove čekaju brojne prepreke, poput otključavanja lokota, otpetljavanja čvora ili pak odvrtanja spojnice. Igra je gotova kad oba para dođu do cilja i zagrle se.

Azelma i Ismet te Davor i Meri krenuli su, vidjevši da ovo neće biti nimalo lako. Iako je Ismet jurio već na polovinu poligona, Azelma je zapela na početku jer nije znala kako otvoriti karabinjer, što je njega naljutilo pa je vikao na nju iz petnih žila i vraćao se do njenog dijela poligona kako bi joj pokazao. Ostali parovi koji su gledali sugerirali su mu da se smiri.

''Stvaraš mi nervozu'', vikala je na njega. ''Jesi li toliko smotana?'' pitao ju je.

Za to vrijeme Davor i Meri šutke su igrali, uz samo poneko međusobno bodrenje. Uspješno su prvi prešli poligon!

''Neću ja više ovo igrati. Odustajem'', vikao je Ismet, ''Izgubim zbog nje čitavu igru''.

''On ne zna podnijeti poraz, a profesionalni je sportaš'', zaključili su Davor i Meri.

Ismet je bio izvan sebe, a tješio ga je Ismael koji mu je pokušao objasniti da je ovo samo igra.

Nakon prvog burnog duela na startu su već bili Anamarija i Drago te Karmela i Tomislav. Drago je u nekoliko navrata pustio prednost protivnici Karmeli, što su drugi pozdravili pljeskom. Karmela i Tomislav prvi su stigli na cilj. Drago je, unatoč tomu, bio ponosan na Anamariju.

I zadnji duelisti krenuli su na startu. Filip je u travi izgubio ključ, no Ismael mu je ponudio svoj. ''Evo ti taj ključ, idemo se igrati. Vjerujem da bi i on meni pomogao'', zaključio je Iso.

Anamarija je vrlo brzo sama stigla na cilj, dok se Filip zapetljao na pola poligona pa se ona, ljutita, morala vraćati do njega, prilično bijesna i vičući. Za to vrijeme, Ismael i Martina oboje su stigli do cilja i tako pobijedili.

''Ako si superpar, nekad ću ja zeznuti, nekad ćeš ti'', zamjerao je vikanje Filip Anamariji.

''On je toliko ružnih riječi izgovorio tamo. Da je moj zet, mislim da mi nakon emisije više ne bi bio zet'', komentirao je Davor.

''On ima kompleks manje vrijednosti jer je ona u nekim stvarima uspješnija od njega'', dodala je Meri.

Enis je najavio kako tri pobjednička para, Davor i Meri, Karmela i Tomislav te Ismael i Martina još jednom idu u izazov, a najbrži od njih osvojit će 600 eura.

Ovaj put, muškarci i žene kreću sa suprotnih strana i moraju se naći u sredini. Muškarci na sredini čitaju karticu s uputstvima za žene, koje tek onda mogu otključati lokot na kraju i pridružiti im se.

Izazov je krenuo, a u žaru borbe Martina je nosom udarila o šipku te uz jauke i plakanje nastavila.

''Ne moraš nastaviti'', vikao je Ismet, no ona je jurila dalje.

Najveću muku curama je predstavljao zadnji lokot. Unatoč uputama partnera, nikako nisu mogle otključati.

Unatoč nervozi i boli u nosu, upravo je Martina prva uspjela otključati te su tako ona i Ismael osvojili pobjedu u zajedničkom izazovu i 600 eura za svoju kasicu.

''Kao da sam cijeli svijet osvojila'', poručila je sretno.

Enis ih je obavijestio o stanju na tablici na kojoj vode Anamarija i Filip. Dva posljednja para na tablici u ovom ciklusu, Meri i Davor te Karmela i Tomislav, kao i najlošiji par u ovom zajedničkom izazovu, Ismet i Azelma koji su odustali, morat će se boriti u još jednom zadatku u kojem će se probati spasiti od eliminacija.

A nakon burnog dana parovi su dobili priliku u kući nasamo porazgovarati i izgladiti sve nesuglasice.

''Zaključio sam da sam, kad je bio ženski izazov, možda bio malo pregrub što se tiče riječi'', ispričao se još jednom Drago Anamariji na svađi nekidan.

Ismet i Azelma i dalje su vrlo glasno raspravljali o njegovom vikanju, no sve je ipak završilo poljupcima.

I Anamarija se ispričala Filipu na svom ponašanju: ''To je samo igra, ali ja se uživim. Žao mi je''.

Večer u kući završila je zajedničkom zabavom uz karaoke, no već sutra jedan par napušta show.

Kako će proći eliminacijski zadatak i dodjela narukvica, gledatelji će doznati od 21.15 sati na RTL-u.