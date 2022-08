Studija tvrdi: Muževi stresiraju žene više nego djeca

Veliko istraživanje, provedeno u SAD-u na više od 7000 supruga i majki pokazalo je da su muškarci veći izvor stresa za žene nego što su to djeca. Glavni razlog je što se ponašaju djetinjasto i to nije samo subjektivna procjena od strane žena, već je i znanstveno potvrđena činjenica da su muškarci nezreli i to upravo u onoj dobi kada bi svojim suprugama i partnericama trebali biti najveća podrška (20-e i 30-e kada većina parova ima malenu djecu). Britanska studija otkrila je da muškarci sazrijevaju tek kada navrše 43 godine, piše Daily Mail. "Blago" nama...

Znači li to da kod odabira partnera trebaš tražiti one nešto starije od tebe ili se jednostavno osloniti na sreću pa se nadati da će tvoj ipak biti iznimka koja potvrđuje pravilo, nismo sigurne, no utješno je to da nisi jedina. Također, činjenica je da su žene puno žilavije i sposobnije no što misle pa uspijevaju stvari držati pod kontrolom i učiniti da sve funkcionira.

Zamisli samo da je situacija obrnuta, odnosno da sve što padne na tvoja leđa, padne na njegova. Vjerojatno bi vladao kaos. U nastavku pročitaj o detaljima spomenutog istraživanja, ali i muškom viđenju stvari.