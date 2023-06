U novoj RTL-ovoj seriji 'Pun Mjesec', koju gledatelji mogu pratiti od ponedjeljka u 21.15 sati, Can Yaman utjelovljuje Ferita, mladog i uspješnog poduzetnika koji je rano izgubio vjeru u ljubav. Uloga je to koja je Cana proslavila, prva je to velika uloga u njegovoj televizijskoj karijeri - otad mu je karijera strelovito krenula u visine.

Nametnuo se talentom, ambicijom i izgledom, iako se nije tako činilo nakon što je diplomirao pravo i zaposlio se u struci. Odmalena je Can uspješan, rodio se u Istanbulu u obitelji koja vuče korijene iz Albanije i Sjeverne Makedonije. Roditelji su imali i financijskih poteškoća, a kada je imao svega pet godina, razveli su se. No, to nije omelo razvoj njihovog sina - završio je gimnaziju kao najuspješniji učenik u povijesti škole, a uskoro upisao i diplomirao pravo. Ubrzo je našao uspjeh u korporativnom odvjetništvu, no shvatio je da to nije svijet kojem pripada.

Prijatelj ga je nagovorio da se prijavi na audiciju za jednu seriju, a Can je to i učinio. "Otišao sam na godišnji odmor i više se nikad nisam vratio. Kolege su me sljedeći put vidjele na malim ekranima", izjavio je Yaman kasnije. Televizijsku karijeru započeo je tako 2014. godine, a na veliki uspjeh nije dugo čekao. Serija 'Pun Mjesec' donijela mu je 2017. godine glavnu ulogu i veliku popularnost. Uslijedili su hitovi poput serija 'Sanjalica' i 'Gospodin Pogrešni', koji su mu donijeli vojsku obožavatelja u Turskoj.

Ambiciozni Can uskoro je donio odluku i da se preseli u Italiju gdje je nastavio graditi svoju sjajnu međunarodnu karijeru. Samim početkom 2021. godine odlučio se preseliti u Rim, gdje je pronašao i ljubav o kojoj se pisalo u cijelom svijetu. Njegova ljubavna veza s fatalnom talijanskom voditeljicom Dilettom Leottom postala je javna kada su mediji Talijanku povezivali s legendarnim nogometašem Zlatanom Ibrahimovićem. Vezu je na Instagramu potvrdio upravo Can, koji je napisao: 'Opasan smo par'. Nakon kratke veze se s Canom Yamatom i zaručila. Planirali su veliku svadbu u Italiji, no skupi zaručnički prsten uskoro je Diletta uklonila sa svoje ruke.

Otad se o ljubavnom životu ovog fatalnog glumca ne zna skoro ništa, no jasno je da mu u karijeri itekako ide. Dobivanje velikih uloga itekako mu ide od ruke, baš kao i učenje novih vještina. Borilačke vještine, ples, sviranje bubnjeva - vrijeme tijekom pandemije koronavirusa Yaman je iskoristio kako bi dodatno uložio u sebe. Usto, priča nekoliko stranih jezika i vodi humanitarnu organizaciju posvećenu djeci i mladima. Inicijativa Cana Yamana usmjerena je na pomoć mladima koji se nose s teškoćama - sve u svrhu njihove bolje budućnosti.

Seriju 'Pun Mjesec' gledatelji mogu pratiti od 19. lipnja u 21.15 sati na RTL-u!