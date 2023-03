Stefan nema očekivanja s Lorenom, a Manuela i Tihomir ponovno sretni zajedno

Dečki su se prije našli na piću te popričali o tekućim aktualnostima. „Osjećam se dobro, kao i svaki drugi dan, jučer je bilo to što je bilo. Nema potrebe ni razmišljati o tome previše jer smo sve raspravili jučer. Mislim, nismo ni imali što raspraviti, nego je došlo do nesporazuma, što je tu je“, rekao je Stefan, a Tihomir nastavio: „Bilo je baš kul jučer. Manuela i ja smo puno razgovarali kako i znamo inače razgovarati. Malo smo se izgubili par dana, ali sad smo pričali šest, sedam sati i nadoknadili sve. Dok tako ne popričaš s nekim, shvatiš do koliko nesporazuma može doći.“ Dario je prepričavao dečkima kako su Petra i on slavili Božić, a i Petra se curama hvalila fotografijama na kojima je bila odjevena kao seksi Baka Mraz. Lorena je prepričavala kako je Stefan napravio party i pozvao ekipu sa svadbe dok je on dečkima priznao da je ispala i mala scena zato što su ga svi ispitivali vidi li se u vezi s Lorenom. „Živimo u sadašnjosti i odnos ide kako ide. Ona i ja se ne zamaramo s tim, niti imamo nekakva očekivanja“, govorio je Stefan dok je Tihomiru bilo sve jasno pa je rekao: „Relativno se brzo možeš zaljubiti u nekoga i relativno brzo možeš znati možeš li s nekim ili ne. Činjenica da se izbjegava taj odgovor znači da nisu sigurni u to.“

I djevojke su se našle kako bi popričale o jučerašnjim aktivnostima sa svojim partnerima. „Meni je bilo top topova, najbolji spoj ikad. Bili smo na paraglidingu, poslije toga na nekom pikniku, ispričali se. Pričali smo četiri i pola sata kad smo došli doma. Konstruktivan razgovor koji smo vodili sinoć nije se još nikad dogodio“, oduševljeno je pričala Manuela curama i dodala kako će to možda utjecati na njezinu odluku. Lorena je ponovno izjavila kako je čula da je Tihomir pred kamerama rekao da bi oni mogli imati emocionalnu vezu. „To je velik napredak, veliki korak“, dodala je.

Pred kandidatima je posljednja ceremonija kad svi moraju odlučiti što će biti dalje s njihovim vezama, a ako jedan kandidat napiše da odlazi - za taj par završava show. Tko će dati priliku ljubavi, a tko neće ići dalje od prijateljstva - ne propustite pogledati večeras od 21.15 sati na RTL-u.