Slobodno ih prekrši: 6 zastarjelih pravila i tradicija na vjenčanjima

Vjenčane tradicije i pravila mijenjaju se s vremenom - stvari koje su bile popularne kada su se naši roditelji ili bake i djedovi vjenčali danas možda nemaju mnogo smisla. A brojne svadbene i vjenčane tradicije, od bacanja buketa do toga da mlada mora nositi bijelo, iako postoje desetljećima, danas više nisu toliko relevantne i popularne.

Danas smo sve više svjedoci nekim modernim svadbama i vjenčanjima na kojima nema mjesta za te zastarjele tradicije - pa što onda ako mlada umjesto bijele vjenčanice odabere svjetlo ružičastu ili ako se budući bračni par vidi i prije ceremonije? Ovo su samo neka od 'pravila' i zastarjelih tradicija vjenčanja koje mladenke mogu prekršiti ako tako žele.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Mlada mora nositi bijelo

Kraljica Viktorija često se smatra zaslužnom za popularizaciju bijele vjenčanice nakon što ju je nosila na svom vjenčanju s princem Albertom 1840. godine. Prije toga, vjenčanice u Europi zapravo su bile u raznim bojama. Ipak, ovih je dana bijela još uvijek možda najčešći odabir boje vjenčanice za mladenke, ali zapravo sve može proći - od ružičaste, zlatne, plave i cvjetne pa sve do crne. Na svoj dan vjenčanja možeš nositi u čemu se god osjećaš najugodnije.

Gosti ne bi trebali nositi crnu boju

Godinama se nošenje crne boje na vjenčanju smatralo modnim promašajem - možda zato što je crna boja povezana s pogrebima. Ipak, danas je nešto drugačije. Danas se crna toaleta smatra vrlo šik, a svi znamo da su male crne haljine itekako popularan izbor. Dakle, nema razloga da ne odjeneš crnu haljinu za nadolazeće vjenčanje. Jedina boja koju bi trebala izbjegavati je, naravno, bijela.

Bacanje buketa i/ili podvezice

Ove nekoć popularne tradicije, za koje se vjerovalo da predviđaju koji će gosti sljedeći prošetati do oltara, više i nisu toliko popularne, a brojni moderni parovi ovu tradiciju smatraju zastarjelom i neželjenom. Osim što je vrlo neugodno okupljati sve slobodne na plesnom podiju, još je neugodniji sami čin skidanja podvezice i to je nešto što bi vjenčani parovi trebali sačuvati za privatnost medenog mjeseca.

Mladenci se ne smiju vidjeti prije ceremonije

Još u vrijeme dogovorenih brakova, mladenci se nikada nisu vidjeli prije ceremonije vjenčanja, što je spriječilo mladoženju da se predomisli u slučaju da mu se nije svidjelo kako mladenka izgleda. Ritual se s vremenom mijenjao i ljudi su počeli vjerovati da ako mladoženja vidi mladu u vjenčanici prije vjenčanja, odnosno prije nego što dođe po nju, to donosi nesreću. Danas to više nije slučaj, a mnogi parovi čak i odrađuju fotografiranje prije same ceremonije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Dijamantni zaručnički prsten

Zahvaljujući dugogodišnjoj povezanosti dijamanata i vjenčanja, mnogi parovi vjeruju da zaručnički prsten mora biti izrađen od dijamanta. U današnje vrijeme, mladenke bi se trebale slobodno odvratiti od zastarjele tradicije - i odabrati prsten koji se njima sviđa. To može biti neki dragi kamen, a na kraju krajeva, uopće ni ne mora biti prsten - već nešto što voliš i što će ti biti posebno, bilo da je riječ o nekom drugom komadu nakita ili, možda, tetovaži.

Morate imati svadbenu tortu

Iako je svadbena torta i njezino rezanje jedan od ključnih trenutaka svake svadbe, danas se mnogi parovi čak i ne odlučuju za tradicionalnu svadbenu tortu, a kamoli da je režu pred svima. Umjesto torte, nerijetko se odluče za desertne stolove, uključujući male desertne zalogaje, kolače, deserte u čaši, krafne, ili nešto drugo što najviše vole.