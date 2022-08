Bijeg iz grada: Najljepša jezera u Hrvatskoj kao stvorena za vikend izlet

Osim što je bogata plažama na kojima možemo potražiti osvježenje i odmoriti, Hrvatska nudi još neke prirodne oaze. Rijeke, posebice u unutrašnjosti, poput Mrežnice, privlače sve više posjetitelja, i to s razlogom. Osim uživanja na suncu, ondje možeš rezervirati smještaj i predati se zelenilo - sve to uz gastronomsku ponudu. No, jesi li razmišljala o tome da nadolazeći produženi vikend provedeš na jezeru? Neki već godinama osvježenje pronalaze u prekrasnim jezerima Gorskog kotara, ali i u srcu Imotskog.

Upravo je odmor uz neko od hrvatskih jezera spoj hedonizma i avanture jer su brojna kupališta uređena, a nude i mogućnost vodenih sportova, noćenja te dobrog obroka.

Provodiš li ovaj produženi vikend u unutrašnjosti, a more ti nije ni na pameti, zašto se ne zaputiti u ovu avanturu?

Kako se neka jezera ističu svojom lokacijom i uređenjem, izdvajamo pet za koje mislimo da su najljepša za jednodnevni izlet koji uključuje kupanje. Na njima, uz nadzor roditelja, uživaju i mališani, a nakon ili prije osvježenja imaš priliku biti aktivna i prošetati prirodom ili uživati u gastronomskoj ponudi. Provjeri neka od najljepših jezera u Hrvatskoj u nastavku.