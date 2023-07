Daleko od gužve: Najljepše skrivene plaže na Jadranu

Znamo da je hrvatska obala jedan veliki skup različitih ljepota. Od sjevera do juga mogu se pronaći potpuno različite plaže i prirodni fenomeni. Upravo zbog toga se mnogi turisti vraćaju svake godine i pune mnoge plaže koji na vrhuncu sezone izgledaju poput mravinjaka. No ipak postoje još neke prekrasne plaže koje su ostale pomalo skrivene i daleko od turista, čak i u ovo vrijeme društvenih mreža.

Skrivene uvale za kupanje i uživanje u tišini ipak je moguće pronaći i kada krene špica sezone. Samo je potrebno potražiti prava mjesta, ali se je potrebno malo i potruditi jer se do mnogih plaža potrebno prošetati, dalje su od glavnih cesta. Upravo je to čar i treba iskoristiti takva mjesta.

Pronašli smo takve plaže na različitim dijelovima obale pa u nastavku možeš pročitati koje plaže su još uvijek, više manje, skrivene.

Plaža Potovošće, Krk

Otok Krk mnogima je omiljen jer se nalazi na sjeveru pa turisti sa sjevera puno kraće putuju. Ovaj lijepi otok nudi pregršt prekrasnih plaža i puno zabave, a uživat će i svi ljubitelji povijesti. No neke prekrasne plaže nisu toliko poznate, a šljunčana plaža Potovošće jedna je od najljepših i nalazi se samo tri kilometra od Vrbika. Do nje se može doći autom, a u blizini plaže se nalazi parkiralište (cesta tu završava) i onda se je potrebno prošetati. More je kristalno plavo, a na plaži se širi miris kadulje i smilja. Postoji mali bar gdje se mogu iznajmiti ležaljke. Savršena plaža za mir i uživanje!

Lovrečina, Brač

Između Pučišća i Postire, na sjevernoj strani otoka Brača, nalazi se jedna od najljepših uvala. No važna je i informacija da se radi o jedinoj pješčanoj plaži na otoku. Uživat će i svi ljubitelji povijesti jer se u blizini plaže nalaze vrijedna arheološka nalazišta. Ovdje se nalaze ostaci nekadašnje bazilike sv. Lovre iz 5. i 6. stoljeća. Blagdan Sv. Lovre slavi se 10. kolovoza kada dolaze hodočasnici s cijelog otoka. Do uvale se može stići automobilom, kao i brodom.

Plaža Meli, Cres

Sjeverni Jadran ima puno lijepih plaža, a plažu Meli na južnom dijelu otoka Cresa mnogi nazivaju kvarnerskim Maldivima. Ipak se radi o kilometrima sitnog pijeska, plitkom moru i savršenoj tirkiznoj boji. Nekada su na nju dolazili samo avanturisti, a prije nekoliko godina postala je popularna među nautičarima. Do nje se može doći morem ili automobilom do Plata, a zatim pješice kroz makiju oko 25 minuta. Što neće biti problem jer nema uzvisina nego samo divni mirisi biljaka. Na plaži se nalazi bar koji nudi odlične ljetne zabave, ali bez obzira paartyje na plaži nikada nije prevelika gužva.

Plaža Nugal, Makarska rivijera

Jug Hrvatske prepun je lijepih plaža, posebno Makarska rivijera. Upravo se zbog toga turisti često ponovno vraćaju, ali ipak i u tom području postoje plaže koje su ostale pomalo skrivene. Godinama je to bila plaža koju su posjećivali turisti, a zatim su je otkrile društvene mreže. Nalazi se dva kilometra od Makarske, a do nje se može doći jedino brodom ili pješice. No do plaže se spušta strmim stazama i potrebno je oko pola sata laganog hoda (od mjesta gdje se može ostaviti automobil). Nema ugostiteljskih objekata pa je potrebno ponijeti hranu i piće.

Plaža Beritnica, Pag

Posebna i drugačija plaža smještena je na otoku Pagu, ali još uvijek nije jako popularna među turistima. Ovdje se nalaze neobično složene stijene, a tri velika i posebna kamena izviru iz plaže i stvaraju poseban doživljaj. Plaža se nalazi južno od mjestašca Metajna. Ima manji šljunčani dio, a nema turističkih objekata te zbog toga nema ni puno ljudi. Do nje se može doći morem ili pješačiti od uvale Ručice gdje se može ostaviti automobil, potrebno je oko 15-ak minuta. Ova plaža je također dio rute Life of Mars. Radi se o kružnoj stazi koja započinje i završava u Metajni, a na kojoj se može uživati u nestvarnim prizorima.