Jedna od najljepših šetnica nalazi se na Lošinju i krije pogled na dupine

Naša zemlja prepuna je prirodnih ljepota, a na Jadranu se mogu čak i susresti predivne životinje poput dupina. Stoga nije neobično što stalno otkrivamo nova mjesta u kojima možemo uživati. Jesi li znala da na području sjevernog Jadrana, točnije Lošinja, živi zajednica od 200 dupina? Ova graciozna bića mogu susresti i obični turisti tijekom boravka na otoku.

Svaki zaljubljenik u more, šetnje i zaigrane dupine uživat će na stazi "Put dupina". Dugačka je dvadeset kilometara, većinom se hoda po makadamu i kršu, te spaja zapadnu i istočnu obalu ovog otoka. Ne smije se zaboraviti da se na tom putu mogu i ugledati dupini. Divlje, ali prijateljski nastrojene životinje koje su poznate po svojoj znatiželji. Lošinjski dupini prosječno su dugački oko tri metra i teže oko 200 kilograma.

Iako je moguće gledati dupine i s čamaca, stručnjaci koji već nekoliko desetljeća proučavaju ovu zajednicu životinja, ipak predlažu da uživamo u pogledu na ove životinje s otoka. Plovila ometaju njihovo slobodno kretanje, a buka motora njihovu komunikaciju pa se najbolje odlučiti za ovu stazu koja počinje u uvali Borik.

U daljnjoj šetnji uživa se u uvalama: Porto Šešula, Cuanguski, Mala i Vela Draga i Sunfarni. Potrebno je sat i pol da bi se došlo do jedne od najljepših uvala na Lošinju - Krivice. Ljepota mora, borova šuma i šljunčana plaža su najbolje mjesto za predah i kupanje.

Nakon prekrasne uvale Krivice, staza vodi do uvale Balvanide, pa preko uvale Plieski, Vinkova te uvale Mrtvaške. Od Mrtvoške se dalje ide prema Velom Lošinju. No također se može otići i u drugom smjeru brodom do otoka Ilovika ili lošinjskom transverzalom krenuti u Mali Lošinj. Ova prekrasna šetnica samo je jedan dio ljepote koju nudi otok Lošinj, ali može biti glavni razlog za odlazak na ovaj biser sjevernog Jadrana!

