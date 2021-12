Pronašli smo nekoliko unikatnih webshopova: Ovih blagdana poklonite nešto novo, ludo i drugačije!

Do savršenog poklona možete doći vrlo lako, pogotovo uz pomoć online kupnje, koja je posljednjih godina doživjela boom u svijetu, ali i Hrvatskoj. Prednosti kupnje preko interneta su brojne, stoga nije ni čudo da mnogi od nas preferiraju upravo ovakav oblik šopinga. Primjerice, štedite vrijeme jer do željenog artikla vas dijeli samo nekoliko klikova, a izbjeći ćete nepotrebne gužve i stres. Također, webshopovi su dostupni od 0 do 24 sata, a preko interneta možete lakše usporediti cijene i brendove te pronaći najpovoljniju opciju za sebe. Izbor na internetu je puno veći nego u fizičkim dućanima, a kupovati možete iz svih krajeva svijeta, stoga vaš blagdanski šoping nije ograničen na ponudu trgovina u vašoj blizini.

Kako bismo vam olakšali blagdansku šoping-groznicu, istražili smo što se trenutno nudi na tržištu, bilo da tražite nešto za uređenje doma, svog partnera, nećake ili prijatelje. Sortirali smo najzanimljivije trgovine u jednu zgodnu listu, a u nastavku pogledajte koji su nam sve strani i domaći webshopovi zapeli za oko.

Što kupiti?

Naš prvi prijedlog bi bila kakva stvarčica vezana uz dom, s obzirom na to da mnogi od nas rade od kuće ili nas očekuju sve dulji boravci tijekom zime i nastavka situacije s pandemijom.

U duhu dobročinstva, stavili bismo naglasak na održivost i osviještene brendove poput LastObject, koji dolazi iz Danske i nudi ekološki održive proizvode vezane uz higijenu i inovativni dizajn. Kakav neobičan jastuk ili poplun za vaš dom, možete naći na Verki, webshopu s ručno-rađenim proizvodima. Ako ste ipak često u pokretu i volite imati sa sobom bocu vode ili omiljeno piće, Chilly's ili Equa su siguran izbor. Plus, elegantan i šarolik dizajn!

Kada je riječ o modi, svakako su pletene stvar IN tijekom zime i možda baš nađete kakvu zgodnu kapu ručne izrade od fine merino vune na Da-Mogu webshopu. Ako ste više ljubitelj torbica, bacite oko na održivi COCOPAT brend ili pak francuski POLÈNE s luksuznim kožnim komadima ili hrvatski Simone Design. Otkačene dizajne majica i ludih čarapa za muškarce, žene i djecu otkrili smo na stranici Dedoles brenda.

Bavite li se jogom ili meditacijom, posjetite webshop melon & lime za svoj wellness kutak. Tražite li kakav zanimljiv poklon iz svijeta kozmetike i ljepote, predlažemo vam da bacite oko na domaći webshop Kusshh, gdje možete pronaći hijaluronski serum za lice, sapun ili eterično ulje iz ekološkog uzgoja s Krka.

Jedan od poznatijih domaćih brendova Mala od lavande također ima veliki izbor mirisnih stvarčica za dušu i tijelo. Sve više na tržištu postaje i popularan brend Tinktura, gdje možete pronaći razne sapune, šampone i kugle za kupanje.

Kada je riječ o djeci, ponekad nam vrlo lake ponestane ideja oko toga što je korisno ili pak zgodno za pokloniti. Recimo, nismo mogli skinuti pogled s preslatkih papučica UK brenda koje možete naći na Baby Shoe webshopu ili pak mommy's ARK s predivnim minimalističkim posuđem za djecu u pastelnim bojama. Trebate li ipak raznovrsniju ponudu gdje možete pronaći od igračaka do namještaja bacite oko na Lilu ili Mali zakladi.

Zanima li vas više tehnologija kao što su cool stvarčice za gaming posjetite Handy Shop ili Wiz. Ako vas više zanimaju smart satovi ili drugi gadgeti onda webshop Wow. Za muški kutak izdvojili bismo i domaći brend Miret ako volite tenisice i nikad vam dosta novog para. Njihova održiva filozofija i cool, ali jednostavni dizajni su nas odmah osvojili! Vrhunske mobilne maske ili kutije za slušalice otkrili smo pak kod brenda Ideal of Sweden.

Želite li sebe ili bližnje počastiti kakvim komadom nakita, obratite pažnju na zagrebački dvojac Teje i Jelene, koji se krije iza brenda The All ili pak Kragrlica s predivnim modernim dizajnima. Neka vas za blagdane inspirira i velik izbor nakita iz kolekcije Majou Bijoux, hrvatski sestrinski brend iza kojeg se krije kombinacija klasičnih bisera s veselim zlatnim komadima.

Siguran blagdanski šoping

Prednost online kupnje je upravo to što možete pronaći stvarčice koje inače ne biste u svom kvartu ili uopće fizički s obzirom da većina malih biznisa i brendova počinje od online trgovine.

No iako online kupnja danas više nije rijedak novitet, mnogi se još uvijek nisu odvažili na nju. Jedan od razloga je zabrinutost za online sigurnost i zaštitu podataka. Ipak, bankovni podaci su osjetljivi pa se valja na vrijeme pripremiti i osigurati. Primjerice, odličan mehanizam zaštite može biti dodatna kartica koja će vam služiti isključivo za potrebe online kupnje. Tako je Aircash Mastercard idealna za online šoping jer njome možete vršiti plaćanja bez straha od zlouporabe ili krađe. Karticu možete nabaviti za samo 30 kuna na najbližem kiosku Tiska, iNovina ili benzinskoj postaji INE i jednostavnom aktivacijom i još lakšom uplatom u svoj Aircash mobilni novčanik biti spremni za kupnju u vrlo kratkom roku. Možete imati više Aircash Mastercard kartica, a svaka može služiti posebnoj svrsi. Također, možete im dodijeliti dnevne i mjesečne limite, a ako ikad izgubite karticu ili posumnjate u njenu zloupotrebu, možete je lako zaključati u aplikaciji i biti opušteni jer nitko ne može pristupiti novcu u vašem digitalnom novčaniku.

Aircash Mastercard kartica je odličan alat za iskusne, ali i novopečene online kupce koji se žele dodatno zaštiti prilikom internet plaćanja, a sve njene mogućnosti testirajte već ovih blagdana darujući najbliže kreativnim i unikatnim poklonima koje smo pronašli za vas. Ako tražite rješenje za sigurna, jednostavna i privatna plaćanja, onda je Aircash Mastercard odličan izbor za sve vaše online transakcije.

