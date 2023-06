No nije samo obožavani televizijski par osvojio srca gledatelja nego i Alihan Türkdemir koji je utjelovio preslatkog dječaka Buluta. Upravo je on jedini kojemu hladni i moćni poduzetnik Ferit, kojeg tumači Can, pokazuje svoju nježniju stranu.

Alihan Türkdemir

Alihan se proslavio kao dječja zvijezda, a počeo je glumiti s pet godina. Tada se pojavio u televizijskoj reklami nakon čega su mu pristizale brojne ponude za uloge. Mnogi ga pamte po liku Cinara u seriji 'Miris djeteta'. Ipak, proslavio se kao Bulut u 'Punom Mjesecu'.

Na Instagramu ga prati više od 85.000 ljudi. Odrastao je u Istanbulu, a ne znaju se detalji o njegovim roditeljima. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na više od pet milijuna dolara. U jednom intervjuu Alihan je otkrio da je želio postati nogometaš. Otkrio je i svoje druge hobije.

Maya Basol

Alihan je poznata dječja zvijezda, a u nizu popularnih turskih serija mogli smo vidjeti glumce koji od malih nogu grade uspješnu karijeru. Jedna od njih je Maya Basol iz serije 'Miriše na ljubav' koja se prikazivala na RTL-u.

Oduševila je svojom uvjerljivošću, pogotovo kako je maestralno odglumila uz bok planetarno popularnih zvijezda Hande Ercel i Kerema Bursina. Markantna djevojčica s prekrasnim crtama lica u seriji glumi Edinu i Serkanovu kćer Kiraz, a to je njezina prva velika uloga. Na casting za tu ulogu prijavilo se na tisuće djevojčica, a osmogodišnja Maya ju je dobila jer nevjerojatno nalikuje glavnoj protagonistici.

Osim što je glumica, u Turskoj je i dječja influencerica i youtuberica. Na Instagramu, kojeg vodi njezina majka Asya, prati je više od dva milijuna ljudi, a na Youtubeu ima nešto više od deset tisuća pretplatnika. Na Instagramu je prava inspiracija pa najčešće pozira u raznim outfitima ili pak s obitelji, majkom, ocem i mlađom sestrom. Na YouTubeu pak s prijateljicama recenzira šminku za djecu, isprobava slastice ili ih radi s obitelji. Biti u centru pažnje joj je normalno, a svemu ju je naučila njezina majka koja se godinama bavila modelingom. Kad ne glumi, snima za YouTube ili pozira za Instagram, malena se bavi televizijskim reklamama.

Beren Kasımoğulları

Maleni Deniz, odnosno glumac Beren Kasımoğulları postao je miljenik domaće publike već nakon nekoliko epizoda 'Očevog izbora'. Ono što saznajemo u prvoj epizodi ove hit serije, koju možete gledati na PLAYU, je to da je maleni teško bolestan, a njegovi roditelji Eda i Irfan dat će sve da pronađu rješenje za njegovo ozdravljenje. Pa čak i ako to znači vratiti se u mračnu prošlost i posegnuti za nečime za čime nisu nikada očekivali.

Malenom je ovo prva uloga, a mnogi će se složiti - ne i posljednja jer je nevjerojatno kako je samopouzdano utjelovio Deniza i glumio uz bok najvećih turskih zvijezda današnjice kao što su Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu, Ozan Güven, Birce Akalay, Aslı Enver i Mesut Akusta. Još k tome, glumi bolesnog dječaka koji ima tumor na mozgu, a tipične dječje zaigranosti kod njega nema. Bio je to težak zadatak za tada devetogodišnjeg dječaka.

Prije nego što je dobio ulogu Deniza, maleni je upisao školu glume Erberk Acting u Istanbulu, kako bi se dodatno usavršio u izvedbi. Kada je raspisana audicija za seriju vrhunske producentske kuće Ay Yapim za dječaka, njegovi roditelji nisu dvojili. Osim što je publici omiljen, omiljen je i kolegama, koji su ga na setu čuvali kao da je njihovo vlastito dijete. Maleni trenutačno pohađa peti razred osnovne škole, a njegovu roditelji odlučni su u tome da ima normalno djetinjstvo unatoč slavi.

