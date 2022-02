Šarene trgovine, kafići i restorani u Teslinoj ulici prava su meka za hedoniste koji vole uživati u finim okusima i mirisima, a ljubitelji kvalitetne kave i čaja odnedavna imaju još jedan izvrstan razlog za dolazak u centar – otvoren je Franck Experience Store, trgovina za sve one koji vole i znaju uživati u vrhunskim kavama, čajevima i srodnim napitcima. Kako su u Francku došli na ideju stvaranja Experience trgovine?

„Tko će ako neće Franck? S tradicijom proizvodnje kave dugom 130 godina, otvaranje ovakvog mjesta bio je logičan korak. Možda Franckova ciglica za mnoge jest simbol i prva asocijacija kada netko spomene kavu, ali mi smo otvaranjem ove trgovine htjeli proširiti vidike i približiti ljudima što sve kava može biti, upoznati ih s različitim okusima, mirisima, aromama, tako da svatko može pronaći baš onu aromu koja najviše odgovara. Osim toga, važan dio pijenja kave je sam doživljaj uživanja u specifičnim aromama kave, a to je upravo ono što mi ovdje nudimo“, priča ljubazni prodavač Larry koji me proveo kroz cjelokupni asortiman.

Briga o svakom zrnu

Ali prvo mi je pripremio kavu. Ljudi koji ovdje rade jako se dobro razumiju u svoj posao. Larryju nije trebalo dugo da shvati da je ono što mi treba ujutro šalica čiste, snažne 100% Arabice. Ovisno o vašem osobnom ukusu i navikama, djelatnici u Franck Storeu dat će vam najbolju preporuku koju kavu odabrati i kako je najbolje pripremiti.

„Kako bismo se postignuli optimalni uvjeti za čuvanje kave, u trgovini smo stavili četiri Azomico silosa premium koji osiguravaju da kava u zrnu ostane svježa u svakom trenutku. Sami silosi jedinstveni su na našem tržištu, a punjeni su dušikom koji sprječava proces kvarenja i čuva izvorne bogate okuse zrna kave, zbog čega će kava iz Franck Experience Storea biti prepoznatljiva kao kava s najboljim okusom“, objašnjava mi moj sugovornik. Sve što vam treba za pripremu najfinije kave kod kuće, možete pronaći u trgovini. Aparati za kavu, džezve, posebno dizajnirane elegantne Marinski šalice s pozlatom, pa čak i kozmetika na bazi kave poput Silvan Coffee to GrOw sapuna… Sve to čini dio dobro promišljene i bogate ponude u Franck Experience Storeu.

Istraživanje uzbudljivog svijeta kave

Pažnju mi je odmah privukla polica na kojoj su izložene specialty kave u smeđem pakiranju. Stručnjaci u Franck razvojnom laboratoriju eksperimentiraju s aromama i okusima kave pristigle s najboljih plantaža iz različitih dijelova svijeta, a najbolje kombinacije stižu na police u Franck Store. Indonesia, Kenya, Peru… Ovdje je riječ o ekskluzivnim kavama s „imenom i prezimenom“. Svaki od ovih primamljivih paketića ima svoj rodni list na kojem piše zemlja porijekla, nadmorska visina na kojoj se kava uzgaja te nazivi plantaža. U svakom tom paketiću nalaze se ručno probrana najkvalitetnija zrna kave koja se prže s posebnom pažnjom, a uživanje u okusu pripremljene specialty kave pruža doista nenadmašan doživljaj uživanja u vrhunskoj kavi.

Zanimalo me kako ispravno pripremiti kavu kod kuće. „To, naravno, ovisi kakvu kavu pijete i volite – jaču, slabiju, gorču ili slatkastu… Mi vam ovdje možemo pomoći u izboru kave koja će savršeno odgovarati vašem ukusu“, kaže mi Larry. Morala sam ga pitati i s kakvim se sve upitima i zahtjevima susreću u trgovini. „Spremni smo na sve“, odgovara kroz smijeh. „U prvih tjedan dana od službenog otvorenja već smo imali mnoštvo zanimljivih susreta i upita. Neki dan nam je došao bračni par. Gospođa više voli robusniju, snažniju kavu kiselije arome, a njezin suprug više uživa u čokoladnim, cvjetnim notama. Da se ujutro ne posvađaju oko kave za nju smo pripremili Stretto espresso, a za njega Superiore espresso. Tako da su oboje iz trgovine izašli zadovoljni“, prisjetio se naš sugovornik.

Šarolik izbor napitaka za svačiji ukus

Sam dolazak u trgovinu će za svakog pravog kavoljupca biti na tragu putovanja kroz vrijeme i čarobni svijet kave. Uređenjem interijera trgovine i zanimljivim asortimanom u kojem se premrežuje moderno i tradicionalno, Franck je zaista pokazao svoju posvećenost kulturi ispijanja kave, ali i čaja te kavovina. Ovdje se mogu pronaći retro džezve i čajnici te izvrstan izbor vrhunskih čajeva, od čajeva u rinfuzi poput kamilice ubrane u Hrvatskoj, linije Franckovih funkcionalnih čajeva - Immune, Detox, Energise i Calm s dodanim vitaminima i mineralima, pa sve do Franck Superiore Tea linije premium čajeva donosi 10 čarobnih okusa biljnih, voćnih, zelenih i crnih čajeva.

Mene je osobito oduševio izbor kultnih kavovina i napitaka na bazi žitarica i cikorije poput Divke i kavovine Cikorije koji su me odmah vratili u djetinjstvo. Šalice Divke za doručak uz šnitu kruha, maslaca i meda bio je ritual s kojim je započinjao svaki dan. Što još ljudi vole i traže u Franckovom Experience Storeu? „Mlađi jako vole Franck Cappuccino Macaron koji se pokazao kao potpuni hit, a ljeti su jako popularne i ledene kave Ready to go koji je posebno traženo osvježenje u vrućim ljetnim danima“, kaže Adela iz Francka.

Radionice i edukacije

Vjerujem da svi, baš kao i ja, imaju mnoštvo sjećanja djetinjstva i odrastanja u kojima kava zauzima važno mjesto. Jutra prije odlaska na posao ili u školu za razbuđivanje, ritual ispijanja subotnje kave sa susjedima, velika termosica kave za obiteljske izlete i putovanja na more… Sve te uspomene prožete su opijajućim mirisom Franck kave. Vremena se mijenjaju, tehnologija nosi svoje i donosi nam još više mogućnosti za uživanje u kavi, od Moka načina pripreme do filter kava iz aparata za one koji obožavaju okus kave iz kafića. No raširena navika ispijanja „turske kave“ iz džezve i dalje imaju važno mjesto u našoj kulturi i ritualima vezanim uz kavu. Nakon posjeta ovoj jedinstvenoj trgovini, postaje jasno da Franck jednako pažljivo vodi računa o tehnološki naprednoj proizvodnji i pripremi vrhunske kave, ali i njegovanju te tradicije ispijanja omiljenog mi napitka. Sljedeća faza za Franck je poseban program radionica i edukacija o pripremi najfinijih kava i čajeva, koji će uključivati organizirane degustacije u storeu, kao i edukaciju potrošača.

I ne manje važno. Franckov store u Teslinoj je i pet-friendly i otvoren je od 8 do 20 sati od ponedjeljka do subote, što znači da kad god se zateknete u gradu, pa čak i ako ste sa svojim četveronožnim ljubimcem u šetnji, možete opušteno obaviti shopping.