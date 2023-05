'Ponovno ljubav': U kina dolazi romantična komedija s novom glazbom Celine Dion

Uz svojevrstan dodatak globalne zvijezde Celine Dion, kanadske pjevačice, kraljice power balada i pobjednice Eurovizije 1988. godine, koja u filmu glumi samu sebe, 'Ponovno ljubav' moderna je romantična komedija koja spaja megazvijezde glazbe, filma i TV svijeta.

Trailer filma pokazuje neobični način na koji se upoznaju glavni likovi te koju ulogu u tome ima Celine Dion. Što ako vas nasumična SMS poruka dovede do ljubavi vašeg života? U ovoj romantičnoj komediji, suočavajući se s gubitkom zaručnika, Mira Ray šalje niz romantičnih poruka na njegov stari broj mobitela ne shvaćajući da je broj dodijeljen novom službenom telefonu Roba Burnsa. Novinar Rob je očaran iskrenošću u divno ispovjednim tekstovima. Kad dobije zadatak odraditi intervju s megapopularnom Celine Dion, traži njezinu pomoć kako osobno upoznati Miru... i osvojiti njezino srce.

Scenarij i režiju potpisuje Jim Strouse (New York, I Love You, People Places Things, The Incredible Jessica James), glavne uloge nose Priyanka Chopra-Jonas (serije Quantico i nadolazeća Citadela, filmovi Matrix: Uskrsnuća, Baywatch) i Sam Heughan (hit serija Outlander, filmovi Bloodshot i To Olivia, u kojem je glumi kultnog američkog glumca Paula Newmana), a Celine Dion vidjet ćete u nesvakidašnjoj ulozi gdje će upravo ona pomoći spojiti novinara Roba i ilustratoricu Miru. U cameo ulozi pojavljuje se i Priyankin stvarni muž Nick Jonas, glumac (serija Kingdom, film Jumanji 2), kantautor i dio svjetske pop senzacije The Jonas Brothers.

'Ponovno ljubav' od 18. svibnja kreće u svim kinima, a soundtrack filma obećaje čak 5 novih pjesama velike Celine Dion, uz 6 prijašnjih hitova među kojima su „It's All Coming Back to Me Now', "All by Myself" i "That's the Way It Is". Osim u Celine Dion, gledatelji će uživati i u privlačnoj glumačkoj postavi – Priyanka Chopra-Jonas, Nick Jonas i Sam Heughan već godinama mame pozornost svojim izgledom, ambasadorskim ugovorima s luskuznim brendovima i čestim nominacijama na listama najzgodnijih ljudi u showbizu.

U KINIMA OD 18. SVIBNJA