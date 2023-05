Pet vrsta večernjih izlazaka koji mogu biti zabavni vikendom

Izlazak navečer vikendom poseban je doživljaj. Radi se o opuštanju koje dolazi nakon pet dana provedenih na poslu i zlata vrijedi za punjenje baterija uoči sljedećeg radnog tjedna.

Istina je, nekad nam je draže ostati doma i ušuškati se u dekicu, no zabava u gradu najčešće je ipak puno bolji izbor. Zato donosimo pet opcija koje imate na raspolaganju, ako se želite dobro provesti u petak ili subotu navečer...

Kazalište

Posljednjih godina kazalište je postalo jedno od popularnijih mjesta za večernje izlaske vikendom. Gledati hrvatske glumačke zvijezde uživo u akciji još je zabavnije od kina, pogotovo ako publika stvori atmosferu u kojoj se još lakše uživjeti u radnju.

Predstave u kazalištu idu od humorističnih do trilera i mogu biti odličan izbor zabave za šira društva, kao i za izlazak u dvoje. Zbog toga su kazališne karte posljednjih godina izuzetno tražene pa se potrudite nabaviti ih što ranije, kako ne biste ostali bez svog mjesta na predstavi s omiljenim glumcem u glavnoj ulozi.

Casino

Odlazak u kockarnicu može biti itekako zabavan način provođenja vremena vikendom. Takve kockarnice u Hrvatskoj su obično smještene u hotelima, što znači da su vam uz kockanje dostupni i mnogi drugi sadržaji, od wellnessa do odličnih restorana.

Iako vam fizičke kockarnice ne nude atraktivne bonuse kao što nudi casino online, sjedenje za stolom za rulet i pogađanje na kojem će broju završiti kuglica svejedno može biti itekako zabavno. Isto vrijedi i za igranje Texas Holdem pokera pa i iskušavanje sreće na slot automatima. Naravno, kako bi vaš kockarski provod zaista bio na visini potrudite se da odaberete casino s finom klijentelom gdje se možete lijepo obući, a ne neki mračni automat klub.

Koncert

Bilo da se odlučite za odlazak na svirku benda koji nastupa uživo svakog vikenda ili na spektakl s globalnom pjevačkom zvijezdom u prvom planu, koncerti su definitivno jedno od najboljih mjesta za provod vikendom u današnje vrijeme.

Pogotovo to vrijedi za one izvođače koji su u stanju kreirati fantastičnu atmosferu i zapaliti publiku, jer tada ćete uz svaku pjesmu pjevati i plesati, a možda i vrištati. U Hrvatskoj je koncertna ponuda sve bolja, od elektronske i klasične glazbe do rocka pa i nastupa regionalnih zvijezda. Cijene ulaznica znaju biti visoke, ali za dobar provod se isplati izdvojiti novac.

Restoran

Izlazak navečer vikendom ne mora uvijek biti nabijen snažnom energijom. Može to biti i mirna večer uz ukusnu hranu, s eventualno laganom muzikom u pozadini.

Odlazak u restoran dobar je izbor izlaska sa širim društvom, ali i u dvoje. Ako se pritom nešto slavi, prepuštanje delicijama bit će još ugodnije. U našim gradovima sve je više različitih svjetskih kuhinja zastupljeno, od tajlandske i korejske do libanonske i indijske. Zbog toga gurman ima gdje otići uživati u hrani, a na vama je samo odabrati koji tip hrane vas najviše usrećuje.

Noćni klub

Prije dvadesetak godina odlazak u "disko" bio je prvi izbor partijanera u Hrvatskoj. Situacija se u međuvremenu značajno promijenila pa vikendom više nećete tako lako pronaći muziku po vlastitom ukusu, pogotovo ako ste orijentirani prema međunarodnim trendovima.

Međutim, rasplesati se na plesnom podiju ostao je jednak užitak kao i na početku milenija, zbog čega izlazak u noćni klub ostaje jedan od najboljih načina kako provesti večer vikendom. Taksi služba dostupna do sitnih jutarnjih sati veliki je plus i omogućuje nam da se zaista prepustimo užicima i provedemo nezaboravnu noć u gradu.