'3,6,5': Otkrij kakvu energiju nosi tvoj kućni broj? Novac, duhovnost ili sreću

Voliš proviriti u članke o astrologiji i numerologiji i pokušavaš otkriti imaju li zvijezde i brojevi povezanost s tvojom osobnošću. Onda bi te mogla i zanimati uloga kućnog broja u tvom životu i kakvu energiju nosi. Numerologija se najčešće povezuje s datumom rođenja ili nekim događajem, ali i kućni broj ima određene vibracije i utječe na naše živote, barem tako kažu numerolozi.

Bez obzira na kojem broju živiš uvijek je važno doći do jednoznamenkastog broja (od 1 do 9), a to je vrlo jednostavno. Na primjer, ako živiš na broju 7 onda ćeš direktno dolje u članku pogledati kakvo značenje ima taj broj. No, ako živiš na broju 72, 153 ili 96 onda ih je potrebno zbrojiti dok ne dođeš do jednoznamenkastog broja. Ako kućni broj ima i slovo važno je i njega pribrojati (svako slovo ima svoj broj i možeš ga pronaći u nastavku).

Evo nekoliko primjera:

7 + 2 = 9

1 + 5 + 3 = 9

9 + 6 = 15, 1 + 5 = 6

Ako kućni broj u sebi sadrži i slovo, na primjer 7A, onda je broju potrebno pribrojati i broj koji predstavlja to slovo. Ovako se zbroji: 7 + A (1) = 8

1 – A, J, S

2 – B, K, T

3 – C, L, U

4 – D, M, V

5 – E, N, W

6 – F, O, X

7 – G, P, Y

8 – H, Q, Z

9 – I, R

U nastavku pročitaj što predstavlja tvoj kućni broj i kakvu energiju nosi.

