Naša knjiga tjedna je "4000 tjedana" Olivera Burkemana

Odbacujući uzaludnu modernu fiksaciju na produktivnost, 4000 tjedana čitatelje upoznaje s alatima za izgradnju smislenog života prihvaćanjem konačnosti i suočavanjem sa stvarnosti u ovo malo dragocjenog vremena koje nam je dano. Prosječan ljudski vijek je apsurdno, uvredljivo kratak. Pod pretpostavkom da doživimo osamdesetu, na raspolaganju imamo nešto više od četiri tisuće tjedana. Nikome ne treba govoriti da nema dovoljno vremena. Opsjednuti smo svojim sve duljim popisom obaveza, pretrpanim poštanskim sandučićima, ravnotežom između posla i privatnog života i neprekidnom borbom protiv svega što nam odvlači pažnju. Preplavljeni smo savjetima o tome kako možemo postati produktivniji i učinkovitiji i trikovima uz čiju ćemo pomoć optimizirati svoje vrijeme. Ali takve tehnike često pogoršavaju stvari. Osjećaj tjeskobne žurbe postaje sve intenzivniji, a dok se trudimo pobijediti u utrci s vremenom, čini se da nam najsmisleniji dijelovi života promiču. Oslanjajući se na uvide drevnih i suvremenih filozofa, psihologa i duhovnih učitelja, Oliver Burkeman donosi zabavan, duhovit, praktičan i istinski smislen vodič o vremenu i upravljanju vremenom, napisan s uvjerenjem da su svi poznati pristupi toj vještini potpuno zakazali i da se trebamo prestati praviti da nisu.

RECENZIJE:

»Provokativno i privlačno… vrijedno vašeg iznimno ograničenog vremena.« – The Wall Street Journal

»Umjesto savjeta kako učiniti više, ova knjiga postavlja pitanje zašto osjećamo potrebu da to činimo. Pročitati ovu knjigu znači dobro utrošiti vrijeme.« – Marianne Power, The Times UK

»Svi znamo da nam je vrijeme ograničeno. Ono što ne znamo – ali Oliver Burkeman nam to lijepo objašnjava – jest da je naša kontrola nad tim vremenom također ograničena. Ova

dubokoumna (i često urnebesna) knjiga potaknut će vas da preispitate svoje prioritete i preusmjerite svoju energiju na ono što je uistinu važno.« – Daniel H. Pink, autor knjige Poriv

»Ovo je najvažnija knjiga ikada napisana o upravljanju vremenom. Oliver Burkeman žestoko se obrušava na poznate pristupe za povećanje produktivnosti i nudi nam duboke uvide o tome kako najbolje iskoristiti naš najslađi, najdragocjeniji resurs. Njegovo će vas pisanje izazvati da preispitate mnoga svoja uvjerenja – i zbog toga ćete biti mudriji.« – Adam Grant, autor bestselera New York Timesa Razmisli još jednom

»Moderni svijet uči nas da se pretvaramo da smo besmrtni – ova knjiga je poput uranjanja u hladne, bistre vode stvarnosti, iz kojih se vraćamo osvježeni i živi. « – Naomi Alderman, autorica knjige Moć

O AUTORU:

Oliver Burkeman je autor knjige Protuotrov: sreća za ljude koji ne mogu pozitivno razmišljati (The Antidote: Happiness for People Who Can't Stand Positive Thinking) i nagrađivani kolumnist novina The Guardian, za koje je pisao tjednu kolumnu o psihologiji »Ova će vam kolumna promijeniti život«. Njegove tekstove objavljuju novine i časopisi kao što su The New York Times, The Wall Street Journal, Psychologies i New Philosopher. Živi u New Yorku.