Miljani nedostaje Marko: 'On je jedna osjećajna divna dušica, naviknuli smo se jedno na drugo'

Marko A. smatra da je dobio jako dobru partnericu te da su Miljana i on jako dobro funkcionirali kao par. „Prirasla mi je srcu, ona je stvarno draga kao osoba. Kad je čovjek prihvati sa svim njezinim vrlinama i manama, ne možeš je ne voljeti“, dodao je. Miljana je komentirala da su joj pomiješane emocije zbog razdvajanja i toga što se eksperiment bliži kraju. „Nedostajat će mi Marko, njegovo društvo, bili smo stalno zajedno i naravno da smo se naviknuli jedno na drugo i pritom smo se lijepo slagali. Marko je jedna osjećajna divna dušica“, dodala je i otkrila da joj sigurno neće biti lijepo što je sama u stanu.

Heda i Zoran od prvog su dana osjetili kemiju, a privrženost je stalno rasla kako se eksperiment bližio kraju tako da će njima razdvojenost sigurno teško pasti. Zoran je pomagao Hedi oko pakiranja i priznao kako posljednjih godina živi sam, a sada je više od mjesec dana imao nekog pokraj sebe pa će mu to sigurno nedostajati. „Ali s druge strane, imat ću malo vremena i razmisliti o svemu“, dodao je i to rekao i Hedi na rastanku. No prije toga pripremio joj je malo iznenađenje. Heda je otkrila kako bi sve ponovila otkako je ušla u show, nijedan dan ne bi željela promijeniti te dodala kako ništa ne bi uspjelo da su je eksperti spojili s nekim drugim kandidatom. Kako Zoran neki dan nije uspio zbog lošeg vremena organizirati piknik, sada je to ostvario. Razgovarali su o Hedinu posjetu Novom Sadu, kada je, osim Zoranovih prijatelja, upoznala i njegovu kćerkicu, što je prošlo super. Oboje su zaključili kako trebaju razmisliti što i kako dalje.

Hoće li odluke biti predvidljive ili će doći do nekih iznenađenja - ne propustite pogledati večeras od 21.15 sati na RTL-u u finalnom tjednu 'Braka na prvu'.