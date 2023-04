Zvijezda društvenih mreža Mirta Miler nakon ispadanja: 'Svima sam govorila da to nisam ja'

I ove subote u showu 'Masked Singer' bilo je vrlo napeto. Sa svojim drugim nastupom gledateljima se predstavilo 5 maski iz skupine B, odnosno Pantera, Kraljica, Tovar, Joker i Vrtni patuljak. U troboju je pobijedila Kraljica, a drugi po broju glasova bio je Vrtni patuljak. Nakon glasovanja publike, u showu je ostala Pantera, a ispala je Jokerica.

Jokerica koja je oduševila genijalnom maskom Jurja Zigmana izvela je hit "Valerie" pjevačice Amy Winehouse, no ipak dobila je manje glasova publike. Tako smo doznali da je ispod maske influenserica Mirta Miler. Mlada i talentirana Mirta prava je zviijezda društvenih mreža jer je na Instagramu prati više od milijun ljudi, a na TikToku prati preko 17 milijuna ljudi.

"Meni je bilo jako zabavno. Svi su bili jako dobre volje. Svima je bio cilj zezancija i da se to odradi kako spada. Meni su svi iz produkcije bili jako dobri. Bili su super prema meni, tako da sve u svemu - odlično. Pozdravljam sve iz produkcije i zahvaljujem što su me pozvali u ovu emisiju. Bilo mi je jako zabavno!", rekla je za Net.hr

Mirta koja oduševljava društvene mreže svojim talentom za make up, kaže da joj je žao jer je imala želju pjevati još jednu pjesmu.

"Radi se o hitu Petra Graše 'Ako te pitaju' jer otkako sam bila mala volim tog pjevača. Ali mi je jako drago što sam kao zadnju pjesmu prije ispadanja izvela 'Valerie' od Amy Winehouse jer mi je to najdraža pjevačica, tako da mislim da je to bila sudbina. Rekla sam si 'Moram otpjevati Amy u slučaju da ispadnem'", objasnila je Mirta kojoj je bilo najteže skrivati da upravo ona sudjeluje u showu. Nije čak rekla ni obitelji.

" Moji su doma gledali i moja se sestra počela derati 'To je Mirta!' i mama je posumnjala, no rekla joj je da to nisam ja, a sestra je bila uporna, pa je kazala 'Pa ja valjda znam svoju vlastitu sestru!'. Inače, kad sam išla na snimanje 'Masked Singera' svima sam govorila da idem na neko snimanje ili da sam u Beogradu.", objasnila je Mirta.

A tko će sljedeći napustiti spektakularan show, provjeri već iduće subote na RTL-u u 20 i 15, i saznaj tko to tamo pjeva ispod maske.