Sinoć se na RTL-u emitirala najnapetija epizoda "Masked Singera" u ovoj sezoni. Show su napustile čak dvije maske, a prva od njih bila je Banana. Za neke je uslijedilo iznenađenje kada je masku skinuo Edin Mehmedović, poznatiji kao trener Edo iz "Života na vagi".

Upravo je on i otvorio natjecateljski dio večeri, i to - repanjem. Banana je, naime, izvodila najveći Eminemov hit "Lose Yourself" i "posvađala" detektive.

Saša Lozar kazao je kako se ispod maske nalazi dijete '80-ih, a rekao je i da misli da je u pitanju sportaš. Naveo je upravo trenera Edina Mehmedovića i na koncu pogodio.

Antonija Blaće se složila da se ispod maske nalazi sportaš, ali ona je na umu imala rukometaša Zlatka Horvata. Borko Perić je, pak, rekao da se radi o njegovom sugrađaninu, kuharu Davidu Skoki. Nives Celzijus mislila je da se radi o nekom s područja Kvarnera te je navela radijskog voditelja Nenu Pavinčića,

Edo je za Net.hr rekao da mu je sudjelovanje u "Masked Singeru" bilo nadnaravno iskustvo.

Izlazak iz zone komfora

"Kad pomislim da sam iz teretane prešao u novu sredinu… Scena, pozornica i pjevanje odnosno repanje… Bio je to izlazak iz zone komfora, što ja kao trener podržavam. Kakav bih onda bio trener da sam ne isprobam ovakvo neko iskustvo?", rekao je Edo za Net.hr.

Na pitanje je li mu bilo teško skrivati od najbližih da se upravo on skrivao ispod maske Banane, Mehmedović se slatko nasmijao i istaknuo kako je najponosniji na to što je svoje sudjelovanje u showu uspio sakriti od djece.

"Počeli su sumnjati jer, svaki put kad je Banana na pozornici, tata nestane. Prijatelji su me zvali i ispitivali jesam li ja Banana, ali nije nitko skužio", dodao je poznati trener.

O samom konceptu "Masked Singera" Edo je naglasio kako je sve tajnovito i dinamično te da doista nitko ne zna tko stoji iza koje maske.

"Treba se prepustiti trenutku kada staneš na pozornicu i to je to", zaključio je Edo za Net.hr.