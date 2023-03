Na RTL-u uskoro počinje televizijski spektakl 'Masked Singer' u kojem sudjeluju osobe iz javnog života te se skrivaju ispod raskošnih maski i pjevaju, a tim detektiva pokušava otkriti tko se krije ispod maski koje za ovaj show radi naš priznati dizajner Juraj Zigman.

Show uskoro kreće uživo iz jednog od najvećih studija u Hrvatskoj, a u njemu će aktivnu ulogu imati i gledatelji koji će glasovanjem odlučivati o sudbini svoje omiljene maske. Ovaj najraskošniji i najmisteriozniji TV show vodit će Nikolina Pišek, a panel detektiva činit će Nives Celzijus, Antonija Blaće, Borko Perić i Saša Lozar.

Jedno od novih lica koje se pridružilo detektivima ove sezone je i Nives Celzijus s kojom smo imali prilike razgovarati. Što nam je otkrila o svojoj novoj ulozi, provjeri u nastavku.

3,2,1 - stiže nova uzbudljiva sezona 'Masked singera'. Jeste li uzbuđeni oko vaše nove uloge? Ima li treme, ipak emisija ide uživo?

Jako se radujem. Svi smo jako uzbuđeni i nestrpljivi da počne, no sigurna sam da će biti i tremice pred nastup za nas koji nismo toliko navikli na live TV formate. No upravo to mi je i najveći izazov.

Što vas je posebno privuklo projektu? Koliko je teško 'postati' detektivkom?

Oduvijek volim zagonetke i misterije, čemu svjedoče godine i godine provedene u čitanju krimića, a i često sam maštala da sam detektivka, pa makar i u nekoj televizijskoj ulozi. Sada mi se to napokon i ostvarilo.

Kakvi ste inače u pogađanju i igrama? Jeste li jedna od onih koja prva pogodi sve?

Intuitivna sam u stvarnom životu, ali tu kvalitetu sam slabo iskorištavala u društvenim igrama jer nisam tip koji voli gubiti. No ovo je idealna prilika da se okušam i u tome, a gubitnika u ovoj emisiji nema, što je još jedan plus.

Dugo ste godina u estradnim krugovima i imate i puno prijatelja među glazbenicima, mislite li kako ćete neke kolege po glasu odmah prepoznati?

Mislim da kada si ograničen na osjetilo sluha, prepoznavanje nije toliko jednostavno bez obzira na to koliko dobro poznaješ osobu. A mogućnost maskiranja glasa kroz neku drugu boju također otežava prepoznavanje. Mislim da neće biti lako, ali upravo zato još je veći izazov.

S vama je još troje panelista. Što mislite tko će najprije pogoditi tko se krije iza sjajnih maski? Hoće li biti neka interna kladionica između vas tko će najviše pogoditi?

Mislim da bi Saša kao vrstan sluhista mogao biti u prednosti, pogotovo kad su pjevači među kandidatima u pitanju. No u konačnici bitnije je da smo uigran i efikasan kolektiv koji si međusobno pomaže s idejama.

Kad bi bili s druge strane, odnosno da ste kojim slučajem natjecateljica koju bi masku izabrali i zašto?

Voljela bih biti neka senzualna i lijepa maska… Možda sirena!