"Loše lažem i mrzim lagati, bilo je jako teško, izmotavala sam se na sve moguće načine. Jako bizarno i neobično, ali fantastično iskustvo. Bilo je fenomenalno, ovo ću pamtiti", ispričala je Ivana Mišerić nakon što je skinula masku.

Nekadašnja premijerka Jadranka Kosor zahvalila se svim glasačima, panelu detektiva te produkciji showa. "Hvala komentatorima, svima koji su otpočetka mislili da sam to ja. Htjela bih se zahvaliti od srca produkciji, pregovori su trajali jako dugo, kao i svima koji su radili na showu, bili ste divni, divna publika i tko zna, možda se opet vidimo", kroz smijeh je otkrila nekadašnja premijerka. "Zahvalila bih i gospodinu Zigmanu na ovoj divnoj haljini te čestitala svima koji su otišli u finale", dodala je Jadranka Kosor.

U finale 'Masked Singera' tako idu Medo, Tovar i Čudnovište, kojeg je u finale izravno poslao panel detektiva, a u prvoj krugu glasovanja gledatelja u finale je poslan i Tovar! Nakon što je Kraljica skinula masku, u borbu za finale otišli su Medo i Leptirica koji su u drugom krugu otpjevali svoje pjesme. 'Medo, Brundo' zapjevao je Medo, a Leptirica je sjajno izvela hit Harryja Stylesa - 'As It Was'.

Upravo je Medo nastupom otvorio polufinalnu večer 'Masked Singera'. Zapjevao je 'Zimmer Frei' Hladnog piva. "Na prvu smo, kad je krenuo pjevati zapitao sam se što je ovo, poljuljalo je cijelu moju 'šprajcologiju', prilog je bio cijeli na životinjama, a zna se da Šprajc jako voli svoju Belu. Ovo s glasom je bilo jako dobro, ali nećeš razbojniče", poručio je Saša Lozar Medi. "Svi tragovi su na mjestu da potvrde da je unutra ipak Šprajc", poručila je Antonija. Nives i Borko složili su se sa ocjenama kolega iz panela.

Uslijedio je nastup Leptirice. Otpjevala je singl 'Vidi se iz aviona' pjevačice Domenice Žuvele. Saša Lozar pretpostavio je da se radi o glumici Nataši Janjić Medančić, dok je Antonija Blaće pretpostavila da se radi o Marini Remenar. "To je naravno, kao što sam rekla u prošloj emisiji, Ivana Mišerić", izjavila je Nives Celzijus nakon nastupa Leptirice. "Ispod ove maske se krije srčana i borbena zvjerka Ivana Mišerić", dodala je panelistica. "Ovo je Hana Huljić", podijelio je Borko svoju ideju.

Preslatko Čudnovište osvojilo je sve simpatije kada je izveo kultni singl 'Help' The Beatlesa. "Dugo sam razmišljao tko bi mogao odlično pjevati i sakriti trag, a sada sam shvatio da je ovo mladi i perspektivni pjevač - Dino Jelusic", otkrio je Borko. "Poljuljan sam malo, ovo je možda Z++", komentirao je Saša Lozar.

Tovar je oduševio izvedbom hita 'Trebaš li me' Matije Cveka i Eni Jurišić. "Bilo je prekrasno, naježila sam se, bilo je besprijekorno kao što i očekujemo od Kedže, no problem je što ovo nije Kedžo! To je Tin Samardžić", podijelila je svoja predviđanja Nives. "Radi se o klapi, ja bih rekla da je to klapa Cambi", dodala je Antonija. "Mene nije nitko namagarčio, znam da je dotični lud za kavom, Whitney, Celine, Mariah Carey - obožava ih... Damir Kedžo, ljudi!", zaključio je sve Saša Lozar.

Manu Chao i 'Clandestino' osvojili su žiri u izvedbi Kraljice. "Bit ću vrlo kratka, i dalje stojim iza toga da je ispod maske Jadranka Kosor", poručila je Nives nakon nastupa. "Moram reći - oduvijek sam tvrdio da je ispod maske Kraljice kraljica Jadranka Kosor", dodao je Borko.

Tri maske u konačnici su izborili finale raskošnog televizijskog showa! Medo, Tovar i Čudnovište borit će se u finalu, 29. travnja, u spektaklu uživo na RTL-u!