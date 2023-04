U subotnje spektaklu 'Masked Singer" show su napustile Leptirica i Kraljica ispod koje se skrivala Jadranka Kosor. Nakon što je prva ispala Kraljica u dvoboju su ostali Leptirica i Medo. Medo je prošao dalje, a Leptirica je morala skinuti masku. Nakon, napetosti, gledatelji, ali i panelisti otrkili su kako se ispod maske čak 7 tjedana uspješno krila radijska voditeljica Ivana Mišerić. Panelistica Nives Celzijus pohrlila je u zagrljaj svojoj prijateljici.

"Oprosti mi za sve", rekla je Ivana Nives. A kada su je pitali što misli pod time, objasnila je kako je 'lagala' Nives zašto se ne mogu vidjeti, a zapravo je skrivala da je upravo ona ispod maske.

"Loše lažem i mrzim lagati, bilo je jako teško, izmotavala sam se na sve moguće načine", objasnila je simpatična Ivana.

Dodala je kako je joj je sudjelovanje u 'Masked Singeru' fanstastično iskustvo te da će to pamtiti zauvijek.

Za Net.hr je objasnila kako se dobro stopila sa svojom maskom Leptirice.

"Možda čak i karakterno mogu povući neke paralele. Čahura – Leptir, ja isto volim biti začahurena. Najljepši moment pod maskom je bio taj što nitko ne zna tko sam, samo nagađaju. Najstresniji dio je skidanje maske. Nisam toliko ekstrovertirana koliko ljudi misle, više sam introvert i zato mi je ovaj Leptir dobro legao. Mislim da se mogu poistovjetiti s njim", kazala je i otkrila tko je njezin favorit u finalu 'Masked Singera'.

"Medo mi je jako simpatičan, ful mi je pozitivna i lijepa maska i daje jako dobru energiju. S druge strane, Čudnovište mi je jako slatko, ta maska. Voljela bi da Čudnovište pobijedi, ali ne bi mi bilo žao da je to Medo", tvrdi Ivana.

Dok nekima, poput Jadranke Kosor, uopće nije bio problem čuvati tajnu od ostalih, drugi su izmišljali priče kako bi zaštitili svoj identitet.

"Užasno mi je bilo teško čuvati tajnu od najbližih jer loše lažem i ne volim lagati. Ljudi su me rano skužili, i na poslu jer su po tragovima skužili da sam to ja. Ja sam govorila da to nije tako. Lagala sam i izmišljala sto raznih priča. Nisam im ništa priznala", zaključila je.

Sljedeće subote ne propusti veliko finale uživo 'Masked Singer' showa u kojem se bore Medo, Tovar i Čudnovište.