Atraktivne, glamurozne, impozantne i očaravajuće – upravo tako moraju izgledati maske dostojne televizijskog megaspektakla koji je toliko poseban i drugačiji do drugih, a takvima ih je ponovno učinio naš proslavljeni dizajner Juraj Zigman. Ovaj put, kako sam ističe, inspiraciju je tražio u bezbrižnom i idiličnom dječjem svijetu.

‘’Cilj i želja bila je da maske budu zabavne. Želim da se gledatelji koji će gledati show smiju, da im to bude pozitivno, da maknu misli sa svega onoga što ih okružuje i to mi je nekako bila misao vodilja. Sve je to toliko slatko da ti dođe da ih zagrliš i volio bih da to djecu odvede u neke razigrane snove’’, poručuje dizajner.

Na društvenim mrežama svi obožavatelji showa već su mogli vidjeti skice efektnih i šarenih maski, a pogađanja o osobama ispod njih, ali i o pravim imenima maski naveliko su krenula. Ekskluzivno donosimo detalje prvih šest maski koje će zapjevati već ove subote u prvoj emisiji uživo!

Prvi od njih je Leptir. Šaren, dinamičan i poseban – očaravajući Leptir spreman je doletjeti u studio i donijeti dašak proljeća. Njegove izvedbe bit će lepršave i vesele, a kad zamahne krilima u studiju Jadran filma, uzrokovat će pravi uragan dobrih vibracija u cijeloj Hrvatskoj.

Banana u štiklama? I to je moguće u Masked Singeru! Vesela žuta maska spremna je nasmijati i paneliste i gledatelje te ih podići na noge svojim sjajnim nastupima. Od ovog veseljaka na pozornici svi mogu očekivati neočekivano.

Perje, šljokice i sjajni detalji – Flamingo izgleda kao da je doletio s karnevala u Riju. Njegov dugačak vrat i ružičaste nijanse garancija su da će biti viđen kad god se pojavi. Kojim će se hitovima predstaviti, a kojim plesnim pokretima osvojiti, publiku, doznat će se vrlo brzo.

Veseli Medo spreman je pokoriti pozornicu Masked Singera sjajnim nastupima, a njegov osebujni modni izričaj ne može ostati nezamijećen. U svojoj retro trenirci i s ogromnim zlatnim lancem oko vrata, Medo itekako želi biti viđen. Hoće li u njegovim izvedbama prevladavati hitovi 80-ih, zabavna glazba ili pak hip-hop, tek ćemo doznati.

Titulu najslađe maske sezone vrlo lako bi moglo odnijeti Čudnovište koje je sve samo ne – strašno. Svojim će svojim veselim nastupima izmamiti osmijehe svim generacijama, a svatko tko vidi okruglastu, meku i čupavu masku, s jednim zubom i ticalima, istog će je trenutka poželjeti zagrliti.

Mislili ste da su dinosauri izumrli? Varate se! Osim u holivudskim blockbusterima, jedan od njih stanuje i u studiju Masked Singera. Glasanje simpatičnog, ljubičastog Dine nije nimalo zastrašujuće, već iz njegovih usta izlaze melodije najvećih hitova koje svi dobro znamo.

A tko se krije iza njih? Upravo tih dvanaest zvjezdanih misterija pokušat će odgonetnuti panelisti i detektivi Antonija Blaće, Nives Celzijus, Saša Lozar te Borko Perić, a sve pod voditeljskom palicom Nikoline Pišek. No u detektivskoj misiji ovaj će im se put pridružiti i sami gledatelji čija će uloga također biti interaktivna i veoma važna.

Naime, njihovi će glasovi odlučivati o tome tko na kraju pojedine epizode skida svoju masku, a najsretnije od njih čekaju i fantastične nagrade. Telefonskim pozivom ili SMS porukom gledatelji će, prateći emisiju uživo, moći glasati za omiljenu masku koju žele spastiti od ispadanja. Svake subote najsretniji gledatelj, koji da svoj glas za najdražu masku, osvojit će vrijednu novčanu nagradu, a u velikom finalu showa dijelit će se više od 20.000 EUR vrijedan automobil!

Sve to samo je još jedan dodatan poziv svim gledateljima da se pridruže najboljoj televizijskoj subotnjoj zabavi ovog proljeća, uz ples, pjesmu, dobru zabavu i zvjezdanu igru pogađanja.

Masked Singer na rasporedu je već ove subote od 20.15 sati samo na RTL-u!