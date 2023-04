Cijela Hrvatska u subotu je gledala Kraljicu Jadranku Kosor

Brojni gledatelji još su jednom dokazali da su najveći glazbeni hitovi, rasplesani show pod maskama i humor panelista recept za najbolju televizijsku zabavu jer upravo je RTL-ov glazbeni megaspektakl 'Masked Singer' ove subote bio najgledaniji format u terminu prikazivanja, ali i najgledaniji format toga dana prikazan na svim nacionalnim televizijama u ciljnoj skupini od 18 do 54 godine s udjelom u gledanosti od 19,6% SHR.

Jedan od razloga za takav rezultat je zasigurno i činjenica da je u prošloj epizodi sve bez riječi ostavilo neočekivano ispadanje Kraljice. Iako su svi tragovi, kao i glas, govorili da bi se ispod nje mogla kriti Jadranka Kosor, rijetko tko se u to uistinu i kladio!

A kad je podigla svoj veo, u maniri prave vladarice, bivša hrvatska premijerka zahvalila je svima na ovom predivnom iskustvu: ''To je moja crta koja je jako nepoznata mnogima, to da se volim šaliti, volim pjevati. Nikada nisam bila ledena kraljica pa nisam ni sada. Dala sam si oduška. Sama sam birala pjesme. Birala sam neke koje ja rado slušam, ali sam ponekad neku odabrala da malo zametem trag, a to je Halid Bešlić. Čula sam komentare iza pozornice dok se još nije znalo da sam to ja - Kraljica od 'Bella Ciao' do 'Manu Chao'. Ovo je zahtijevalo puno discipline i ovo će mi jako nedostajati. Sve mi je to ušlo u neku rutinu. Produkcija je sjajna, mislim da je najbolje što gledatelji mogu vidjeti''.

Show se nastavlja u subotu 29. travnja kada nas čeka posljednja emisija 'Masked Singera' ove sezone – od 20:15 samo na RTL-u za titulu najboljeg maskiranog pjevača bore se Čudnovište, Medo i Tovar!