Uskoro kreće 'Masked Singer', a evo što je omiljeni Borko Perić otkrio o novoj sezoni

Brojimo sitno do nove sezone popularnog RTL-ovog showa 'Masked Singer', koji će se ovoga puta emitirati uživo iz jednog od najvećih studija u Hrvatskoj, a osobe iz javnog života ponovno će pokazati svoje pjevačke vještine, skrivene ispod raskošnih maski domaćeg dizajnera Jurja Zigmana.

U novoj je sezoni uloga voditeljice pripala Nikolini Pišek, a panelu detektiva se, uz Nives Celzijus, Antoniju Blaće i Sašu Lozara, i ove godine pridružio jedan od omiljenih hrvatskih glumaca Borko Perić. Naš poznati kazališni i televizijski glumac otkrio je ponešto o novoj sezoni, ali i kako se priprema.

'Imam tremu jer ide uživo. Zato je i uzbudljivije'

Za RTL.hr otkrio je da će njegove metode prepoznavanja biti one klasične, detektiva Herculea Poirota, ali i da ne želi sada nagađati tko bi se sve mogao naći ispod maske - jednostavno se želi iznenaditi. A iako je glumac, nada se da neće biti poteškoća u pogađanju tko je ispod maske ako to bude neka osoba s glazbene scene. "Pratim televiziju i glazbu i mislim da neće biti velikih iznenađenja", rekao je za RTL.hr.

A kada je u pitanju pogađanje tko se nalazi ispod maske, Perić smatra da bi ženska strana panela mogla biti uspješnija. "To su djevojke uvijek. Imaju više intuicije i pogađaju. Osluškivat ću djevojke", rekao je za RTL.hr i dodao da u ekipu ne sumnja, već da sumnja samo u sebe.

'Gledatelji mogu očekivati odličnu zabavu'

Također je dodao da želi da atmosfera bude luda i vesela, a za ekipu panelista ima samo riječi hvale. "Ekipa panelista detektiva je sjajna, mislim da ćemo se odlično slagati. Nives i ja smo kliknuli na prvu i mislim da ćemo se lijepo slagati. Gledatelji mogu očekivati odličnu zabavu i kvalitetno vrijeme s maskama kojima će i sami moći krojiti sudbinu. Mislim da će publika biti uzbuđena i sretna oko showa onoliko koliko i mi, a posebno zbog interakcije uživo", istaknuo je Perić.

A s obzirom na to da ove godine emisija ide uživo, otkrio je i da je prisutna mala trema. "Imam tremu jer je to još jedna ekstra odgovornost kako se ponašati, igrati se. Imam tremu jer ide uživo. Uvijek je to prisutno, što god da je pred publikom direktno. Zato je i uzbudljivije", zaključio je.

'Masked Singer' uskoro stiže na RTL!