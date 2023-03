Antonija Blaće definitivno je žena za koju možemo reći da je pravi multitalent. Tijekom karijere iskušala se u mnogim televizijskim poslovima i bila i ispred i iza kamere kao producentica. Cijelu sezonu je imamo priliku pratiti u kvizu 'Dođi, pogodi, osvoji', a bila je i voditeljica prve sezone 'Masked Singera'. Ovaj put, Antonija će se naći s druge strane pozornice jer je jedna od od panel detektivki te će sa kolegama Sašom Lozarom, Nives Celzijus i Borkom Perićem pokušati pogoditi tko se nalazi ispod spektakularnih maski u showu 'Masked Singer'. Usprkos pretrpanom rasporedu, 'pretresli' smo dosta tema s Antonijom. Otkrila nam je tko joj je idealan partner u društvenim igrama, planira li napisati novu knjigu, ali i koja li je tajna njezinog sjajnog izgleda

Nova sezona 'Masked Singera' stiže, a ovoga puta ste u potpuno novoj ulozi u showu. Ima li treme?

Treme nema, ali uzbuđenja ima! Tremu imam samo kad vodim, ovo je potpuno drugačija uloga. Ali kako se približava datum, tako i uzbuđenje raste.

Hoće li vam biti čudno biti na drugoj strani pozornice? 😊

Svi me to pitaju i svima kažem - naravno da hoće! Vjerojatno će svima biti malo neobično. I meni i gledateljima. Ali znate što, to je baš, baš dobro. Televizija ne smije biti statična, promjene su uvijek dobrodošle! Nikolina ima moju punu podršku.

Ove sezone, emisije idu uživo. Nikad niste krili koliko volite live emisije. Jel se sada i ovoj posebno veselite?

Nadam se da će neki moj unutarnji softver i sat za lajvove nakon toliko iskustva biti koristan i u panelu.

Kakvi ste inače u pogađanju i igrama? Jeste li jedna od onih koja prva pogodi sve?

Gotovo sam nepobjediva u društvenim igrama. Brza sam i brzo prokljuvim protivnika, a još važnije, partnera s kojim igram. Volimo inače društvene igre, omiljene su mi Alias i Activity, rijetko budem pobijeđena. No ovdje se ne borim protiv nikoga, nego skupa s mojim detektivima i gledateljima. Prošle sam godine izbjegavala sve moguće komentare na društvenim mrežama kako bi što manje znala ili pretpostavljala tko je pod maskama, ali ovogodišnje jedva čekam pogađati sa svojom ekipom na Instagramu. Velika je to ekipa, 200 tisuća, neće nijedan detalj ostati neprimijećen.

Imate li omiljenu društvenu igru? Neka koju baš rasturate 😊

Baš sam vam to u prijašnjem odgovoru rekla, Activity. To je igra u kojoj su kombinirani Pictionary, Pantomima i Alias. Dakle, crta se, objašnjava i glumi. Obožavam tu igru, prezabavna je, imam i dva partnera za igru s kojima kad igram, nema teorije da nam se približite na ploči. Moj Hrvoje je jedan, a drugi moja prijateljica Marijeta.

Kada govorimo o vama, definitivno stoji ona - multitalent- voditeljica, producentica, spisateljica, sada panelistica. Što je sljedeće? I koja vam je 'uloga' ipak najdraža?

Mogu vam reći da puno kolega ima više talenata, šteta je ne iskoristiti to sve 😊 Što se mene tiče, volim i ples, i pjevanje, i svu moguću kreativu, no mi je voditeljska uloga najdraže jer sam tu doma, ali s vremenom imam sve veću potrebu intervenirati na neki kreativan način na projektima koje radim. Puno je to iskustva pogotovo iz pozicije voditelja jer je u jednom projektu to stvarno jedinstven rakurs. Televizija napreduje, društvene mreže napreduju, tehnologija napreduje, gledatelji se mijenjaju, vidim se u budućnosti u nekoj konzultantskoj poziciji pogotovo za velike showove i live prijenose koji kod nas izgledaju staromodno. Ne mislim na emisije, TV showovi u Hrvatskoj dobro izgledaju, mislim baš na događaje pred živim publikom i gledalištem, a prenose se na televiziji. Šteta je velika što i dalje takvi događaji izgledaju kao usputni prijenosi priredbe. Pa valjda je publika pred malim ekranima zaslužila da se i za nju potrudimo. To nije lak posao, ali se može početi promišljati. Kamera ima, ljudstva ima, samo fali spona.

S vama su još troje panelista koji će zajedno s vama pokušavati otkriti tko se krije iza maske, pa postoji mogućnost da ćete nabaciti možda internu kladionicu tko će od vas četvero biti najuspješniji u otkrivanju zvijezda koje bi mogle biti ispod maske?

Obavezno, ja sam tekicu s tablicom već pripremila!

Vaša knjiga 'Ljeto bez parea' je bila pravi hit. Planirate li možda objaviti još koju knjigu?

Planiram, imam i temu i recepte samo sve moram još jednom testirati, sjesti i napisati.

Kako održavate svoju 'ljeto bez parea' liniju jer doista odlično izgledate? Koja li je tajna?

Hvala vam puno. Kako? Teško! Život se toliko ubrzao, ne znam jesam li ja luda ili se i vama to čini, jedva išta stižem, a još kad tome dodam potragu za domaćim namirnicama - sve mi je dvostruko teže. Ali idemo dalje, to ne smije biti opterećenje, morate se baviti sobom iz ljubavi.