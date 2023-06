Što se dogodi kada na vrhuncu karijere u jednoj bizarnoj sekundi izgubite sve za što ste godinama radili?

Upravo to je zaplet najiščekivanije domaće serije koja nam ove jeseni stiže na male ekrane. Naime, RTL nam donosi veliku jesenju poslasticu kao odgovor na ovo pitanje, pa ćemo tako uskoro moći uživati u sjajnoj dramskoj seriji s elementima humora.

Prepoznatljivi tim koji stoji iza serije sastavljen od autora Mirne Miličić, Vlade Bulića i Gorana Rukavine, vrhunska glumačka ekipa i neodoljiva priča savršen su recept za novi televizijski hit. Snimanje je već počelo, a mi smo razgovarale sa sjajnim Markom Braićem koji u seriji utjelovljuje glavnu mušku ulogu. Okosnica RTL-ove serije upravo je životna prekretnica Alena Stošića, kojeg glumi 32-godišnji glumac.

Naime, Alen je zvijezda nogometnog kluba Croatia, pred kojim je transfer života u Španjolsku. Kada u bizarnoj nesreći tijekom procesije u rodnom Kamenu ozlijedi već ozlijeđeno koljeno, Alen Stošić (Marko Braić) mora početi ispočetka. Tridesete ga okrutno dočekaju, transfer propadne, a doživi i krah veze s nekadašnjom misicom Kristinom (Arija Rizvić). Mlada odvjetnica Maja Romić (Tea Šimić) preuzima Alenov sudski proces s pohlepnom mu bivšom djevojkom. Kada Alenova karijera naglo propadne, ruše se svi snovi njegova oca Mirka (Emir Hadžihafizbegović), koji sada mora pronaći novi način da dostigne toliko željeni uspjeh.

Marko je definitivno jedno od najistaknutijih mladih glumačkih nada na domaćoj sceni. Ovaj 32-godišnjak dolazi iz Pule, a glumu je završio na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Evo što nam je Marko otkrio o seriji i svojoj ulozi u novoj seriji koja nas čeka ove jeseni.

Alen je prije svoje bizarne nesreće bio tipični nogometaš - i izgledom i vokabularom. Zanimao ga je isključivo sport, bio je kapetan svog tima, voljen od igrača, navijača i kluba. Žene su ga obožavale, živio je lagodnim životom, a roditelji su se brinuli za sve njegove potrebe. Alenovo je bilo da igra nogomet i napreduje. Kada preko noći ostane bez velikog transfera, Alen mora ponovno pronaći svoj životni put - a to neće biti nimalo lako...

Koliko si mogao poistovjetiti s Alenom?

Mogao sam se poistovjetiti s Alenom, to je lik koji je upoznao svoj poziv, nogomet je njegov poziv i sve će dati za taj nogomet. Isto tako ja gledam na glumu. Nekako sam samo to pretočio. Razumijem ga u potpunosti. To je, naravno, drugačiji svijet, tamo možda možeš više kao individualac napredovati, a u glumi mi ipak ovisimo o svemu ostalom, ali ta želja, ta strast, ta ljubav je jednaka. U tome ga mogu nekako prepoznati i baš zato mi je važno pričati tu priču.

Kako si se pripremao za ulogu?

Pripremao sam se gledajući i tražeći ljude sličnih karakteristika, načina na koji se oni ponašaju, na koji način daju intervjue, na koji način igraju, na koji način pričaju o nogometu, o svom životu. Mislim, kao glumac moraš 'krasti' i onda to nekako staviti u jednu cjelinu.

Snimanje je nedavno počelo; kakva je ekipa i atmosfera, je li naporno?

Ima dosta kolega s kojima sam već radio, baš je odlična ekipa. Naporno je, ali znali smo da će biti naporno. Ne bunim se, to volim, to je moj posao i baviti se tom svojom strašću 12 sati dnevno je po meni dar. A opet znam da neće trajati cijeli život i dok traje uživam u tome.

Po čemu se ova serija razlikuje od ostalih - što se tebi najviše sviđa?

Mirna i Vlado su stvarno fantastični pisci, a serija je smještena u jednoj urbanoj sredini. Imamo i drame i humora, sve ono što će stvarno, nadam se, ljudi voljeti.